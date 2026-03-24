Україна не зможе стати членом ЄС до 2027 року – єврокомісарка

Київ • УНН

 • 3406 перегляди

Єврокомісарка Марта Кос заявила про неможливість членства до 2027 року. Для вступу Україна має спочатку досягти миру та впровадити необхідні реформи.

Україна не зможе стати членом ЄС до 2027 року – єврокомісарка

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до Європейського Союзу до 1 січня 2027 року є неможливим. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За її словами, для набуття членства Україна має виконати дві ключові умови - досягти миру та реалізувати необхідні реформи.

Усі в цій кімнаті знають, що Україна не може стати членом ЄС 1 січня 2027 року

- зазначила Кос.

Вона підкреслила, що першочерговим є досягнення миру, після чого має відбутися впровадження реформ. Також, за її словами, інвестори готові приходити в Україну лише за умов безпеки їхніх вкладень і можливості отримувати прибуток.

Водночас єврокомісарка наголосила, що Україна вже є важливою партнеркою ЄС у сферах інновацій, оборони та інших стратегічних напрямках, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності Європейського Союзу.

Нагадаємо

17 березня Брюссель передав Києву вимоги за фінальними трьома кластерами переговорів. Тепер Україна має вичерпний перелік реформ для набуття членства в ЄС.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна