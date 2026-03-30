"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС

Європейський Союз дедалі обережніше підходить до питання розширення, особливо коли йдеться про країни з нижчим рівнем економічного розвитку, серед яких і Україна. Про це пише Politico, передає УНН.

Водночас експерти наголошують - попри скепсис, Україна залишається важливим кандидатом, але шлях до членства буде складним і тривалим.

Європа змінює підхід до розширення

В ЄС дедалі частіше звучать побоювання щодо можливих ризиків розширення за рахунок бідніших країн. Йдеться не лише про економічне навантаження, а й про політичні наслідки у майбутньому. Дипломати прямо говорять про небажання отримати "нових Орбанів" - лідерів, які можуть блокувати рішення всередині Союзу.

Водночас інтерес до ЄС зростає серед економічно розвинених держав, таких як Норвегія та Ісландія, які розглядають членство вже не стільки як економічний, скільки як безпековий інструмент.

На цьому тлі постає питання - яке місце у цих процесах займає Україна. Експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський у коментарі для УНН пояснює, що Європа дійсно переглядає підхід до розширення.

Європейський Союз зараз більше орієнтується на країни, які вже відповідають високим стандартам - економічним, демократичним і правовим. Йдеться, зокрема, про Норвегію та Ісландію. Їхнє приєднання було б вигідним для ЄС, адже вони не потребують глибоких реформ і навіть у багатьох аспектах перевершують середні європейські показники - зазначив він.

Чи потрібна Україна Європейському Союзу

Попри обережність Брюсселя, Україна вже значно наблизилася до ЄС. Однак ключовою перепоною залишається війна та її наслідки. Експерт наголошує, що питання членства України - не лише політичне, а й економічне та юридичне.

Україна наблизилася до членства в ЄС, але говорити про швидке приєднання поки зарано. Триває війна, і невідомо, коли вона завершиться. Крім того, країна зазнала значних економічних втрат, інфраструктура зруйнована, і це створює серйозні виклики для інтеграції - пояснив Желіховський.

Він додає, що Європа також оцінює внутрішні ризики.

Європейський Союз боїться не лише фінансового навантаження, а й можливого відкату демократичних інституцій у нових країнах. Саме тому приклад Угорщини зараз часто згадують як застереження - зазначив експерт.

Безпека стає ключовим фактором

Окрему роль у зміні підходу ЄС відіграє безпековий фактор. На тлі війни та невизначеності щодо ролі США в НАТО Європа починає більше орієнтуватися на власні сили. У цьому контексті Україна може стати не проблемою, а навпаки - активом.

Європейський Союз поступово трансформується з економічного об’єднання у більш безпекову структуру. І саме тут Україна могла б відіграти важливу роль, адже має унікальний військовий досвід і фактично вже є частиною європейської системи безпеки - наголосив Желіховський.

Втім, існує і зворотна сторона.

Якщо війна залишиться замороженою або незавершеною, виникає питання: чи готовий ЄС інтегрувати країну, яка сама перебуває в стані постійної загрози - додав він.

Конкуренція і черга на вступ

Україна не єдина країна, яка претендує на членство в ЄС. Балканські держави, а також Молдова також рухаються у цьому напрямку. Експерт зазначає, що конкуренція за членство є реальною.

Найбільші шанси серед кандидатів наразі має Чорногорія, яка демонструє стабільний прогрес у реформах. Україна і Молдова фактично перебувають у черзі разом із Балканами, і тут важливо не втратити темп - пояснив він.

Водночас Україна має і власні переваги.

Україна - це великий ринок, аграрний потенціал і важливий геополітичний гравець. Але водночас вона є і конкурентом для багатьох європейських економік, що також впливає на позицію окремих країн ЄС - зазначив експерт.

Коли Україна може стати членом ЄС

За оцінками Желіховського, реалістичний сценарій передбачає вступ України до ЄС у середньостроковій перспективі.

Оптимістичний сценарій - це приблизно п’ять років, тобто орієнтовно до 2030 року. Але це можливо лише за умови завершення війни, проведення реформ і стабільної політичної ситуації як в Україні, так і в самому ЄС - підсумував він.

Водночас він не виключає і більш тривалого сценарію.

Є варіанти, що цей процес може затягнутися до десяти років. Все залежить від темпів відновлення країни, внутрішніх реформ і політичної ситуації в Європі - додав експерт.

Таким чином, попри обережність ЄС і нові виклики, Україна залишається реальним кандидатом на членство. Однак шлях до Євросоюзу буде залежати не лише від Києва, а й від змін всередині самого Європейського Союзу.