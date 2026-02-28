$43.210.00
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
07:12 • 14992 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 22670 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 36800 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 38663 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 45849 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 43719 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 42549 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 57582 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47726 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

British Airways отменила рейсы в Тель-Авив после взрывов в Израиле

Киев • УНН

 • 310 просмотра

В израильском Тель-Авиве прогремели взрывы 28 февраля. British Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бахрейн до 3 марта.

British Airways отменила рейсы в Тель-Авив после взрывов в Израиле

В израильском городе Тель-Авив в субботу, 28 февраля, прогремели взрывы. Авиакомпания British Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бахрейн до 3 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Мы внимательно следим за ситуацией и приняли оперативное решение отменить наши рейсы в Тель-Авив и Бахрейн до 3 марта включительно, а также отменили сегодняшний рейс в Амман, столицу Иордании. Безопасность всегда является нашим главным приоритетом, и мы связываемся с нашими клиентами, чтобы проинформировать их о возможных вариантах путешествия

- говорится в заявлении авиакомпании.

Контекст

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прогремело, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, которые направляются в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.

Евгений Устименко

