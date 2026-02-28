British Airways скасувала рейси до Тель-Авіва після вибухів в Ізраїлі

$43.210.00
51.020.00
ukenru
08:36 • 8108 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
07:12 • 14669 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 22427 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 36542 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 38482 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 45759 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 43640 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 42519 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 57547 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 47701 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
70%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Співзасновник "Яндекс" Аркадій Волож офіційно відмовився від російського громадянства28 лютого, 01:21 • 10760 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало підозрілу активність Ірану на ядерних об'єктах, що раніше зазнали бомбардувань28 лютого, 01:55 • 11175 перегляди
Сьогодні над Землею зійде рідкісний парад шести планет Сонячної системи28 лютого, 04:15 • 10794 перегляди
Кім Чен Ин вручив партійній верхівці новітні снайперські гвинтівки власного виробництваPhoto28 лютого, 05:06 • 11989 перегляди
Трамп заявив що має неконституційне право втретє балотуватися в президенти05:21 • 6304 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 19436 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 24680 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 23486 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 27943 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 29477 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Ілон Маск
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Україна
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto09:42 • 3732 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 13188 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 13780 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 14362 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 29788 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
M113
Іскандер (ОТРК)

British Airways скасувала рейси до Тель-Авіва після вибухів в Ізраїлі

Київ • УНН

 • 86 перегляди

В ізраїльському Тель-Авіві пролунали вибухи 28 лютого. British Airways скасувала рейси до Тель-Авіва та Бахрейну до 3 березня.

British Airways скасувала рейси до Тель-Авіва після вибухів в Ізраїлі

У ізраїльському місті Тель-Авів в суботу, 28 лютого, пролунали вибухи. Авіакомпанія British Airways скасувала рейси до Тель-Авіва та Бахрейну до 3 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Ми уважно стежимо за ситуацією і прийняли оперативне рішення скасувати наші рейси до Тель-Авіва і Бахрейну до 3 березня включно, а також скасували сьогоднішній рейс до Аммана, столиці Йорданії. Безпека завжди є нашим головним пріоритетом, і ми зв'язуємося з нашими клієнтами, щоб проінформувати їх про можливі варіанти подорожі

- йдеться в заяві авіакомпанії.

Контекст

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.

Євген Устименко

СвітПодії
Ядерна зброя
Сутички
Ізраїль
Тбілісі
Ліван
Йорданія
Дубай
Дональд Трамп
Тегеран
Бахрейн
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран
Тель-Авів