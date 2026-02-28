British Airways скасувала рейси до Тель-Авіва після вибухів в Ізраїлі

У ізраїльському місті Тель-Авів в суботу, 28 лютого, пролунали вибухи. Авіакомпанія British Airways скасувала рейси до Тель-Авіва та Бахрейну до 3 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.

Ми уважно стежимо за ситуацією і прийняли оперативне рішення скасувати наші рейси до Тель-Авіва і Бахрейну до 3 березня включно, а також скасували сьогоднішній рейс до Аммана, столиці Йорданії. Безпека завжди є нашим головним пріоритетом, і ми зв'язуємося з нашими клієнтами, щоб проінформувати їх про можливі варіанти подорожі