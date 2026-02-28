British Airways скасувала рейси до Тель-Авіва після вибухів в Ізраїлі
Київ • УНН
В ізраїльському Тель-Авіві пролунали вибухи 28 лютого. British Airways скасувала рейси до Тель-Авіва та Бахрейну до 3 березня.
У ізраїльському місті Тель-Авів в суботу, 28 лютого, пролунали вибухи. Авіакомпанія British Airways скасувала рейси до Тель-Авіва та Бахрейну до 3 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.
Деталі
Ми уважно стежимо за ситуацією і прийняли оперативне рішення скасувати наші рейси до Тель-Авіва і Бахрейну до 3 березня включно, а також скасували сьогоднішній рейс до Аммана, столиці Йорданії. Безпека завжди є нашим головним пріоритетом, і ми зв'язуємося з нашими клієнтами, щоб проінформувати їх про можливі варіанти подорожі
Контекст
У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.
Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.
Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.