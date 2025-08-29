$41.320.08
Большинство поездов возвращаются к графику, движение возобновят 29 августа - "Укрзализныця"

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Укрзализныця сообщила, что большинство поездов возвращаются к графику, а с 29 августа движение планируют возобновить по расписанию. Задержки постепенно нагоняются, и компания делает все для нормализации движения.

Большинство поездов возвращаются к графику, движение возобновят 29 августа - "Укрзализныця"

Большинство поездов возвращаются к графику, а с 29 августа движение планируют возобновить по расписанию. Об этом информирует пресс-служба АО "Укрзализныця", передает УНН.

Постепенно нагоняем задержки и будем делать все, чтобы 29 августа наши рейсы следовали по расписанию, как к этому привыкла вся страна

- говорится в сообщении.

В частности, поезд №3/4 будет ускорен ночью и прибудет на станцию Ужгород по расписанию.

Поезда №210 и №110 Львов - Николаев - аналогично.

Поезд №62 Ивано-Франковск – Днепр и №48 Мукачево – Запорожье прибудут в Днепр в 13:00 и в Запорожье в 12:00 соответственно.

Поезд №103 Краматорск – Львов после пересадки 235 пассажиров по Лозовой должен вернуться к графику уже по Киеву. Этим рейсом также следует эвакуационный вагон для жителей Донецкой области.

Поезд №73/74 Перемышль – Харьков прибудет на станцию Харьков не позднее 23:30.

Поезд №712 Краматорск – Киев прибудет в 22:40, а для пересадки группы пассажиров задержится на отправку.

Поезд №97 Киев - Ковель. Оба поезда будут расположены в Киеве в пределах одной платформы для удобства пересадки.

Поезд №90 Перемышль – Киев должен вернуться к расписанию еще до проследования станции Хмельницкий.

Поезд №32 Перемышль – Запорожье, который недавно отправился из Перемышля, прибудет на станцию Запорожье по графику.

Поезда №52 Перемышль – Киев и №36 Перемышль – Одесса отправятся из Перемышля в 22:10, но прибудут на конечную по графику.

Поезд №705 Киев – Перемышль прибудет ориентировочно в 22:08. Поезд №1021/1022 Перемышль – Прага будет задержан для пересадки украинских пассажиров.

"По станциям Дорохуск и Перемышль увеличено количество пограничников для максимально быстрого контроля пассажирских поездов в обоих направлениях - благодарим за сотрудничество и понимание как ГПСУ, так и польских коллег", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним

Повреждение железнодорожной инфраструктуры вблизи Казатина вызвало изменения в движении поездов Киев-Львов и задержки для других рейсов в четверг 28 августа. Организованы автобусные и пересадочные сообщения для пассажиров, а также возможность отправления другими рейсами.

Количество рейсов Интерсити+ не изменилось после поражения одного из поездов Hyundai. Сохраняются задержки ряда поездов дальнего следования и пригородных поездов Фастовского и Винницкого направлений.

Из-за обстрелов изменены маршруты поездов №3/4 Ужгород - Запорожье и №32 Перемышль - Запорожье. Они будут курсировать только до Днепра, пассажиров пересадят на дополнительный поезд №293/294.

Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту28.08.25, 06:08 • 104389 просмотров

Вита Зеленецкая

