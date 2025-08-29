$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 17692 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 32210 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 101481 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 54810 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 68064 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 107699 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 121121 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104291 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 116786 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84228 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Більшість поїздів повертаються до графіка, рух відновлять 29 серпня - "Укрзалізниця"

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Укрзалізниця повідомила, що більшість поїздів повертаються до графіка, а з 29 серпня рух планують відновити за розкладом. Затримки поступово наздоганяються, і компанія робить все для нормалізації руху.

Більшість поїздів повертаються до графіка, рух відновлять 29 серпня - "Укрзалізниця"

Більшість поїздів повертаються до графіка, а з 29 серпня рух планують відновити за розкладом. Про це інформує пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає УНН.

Поступово наганяємо затримки і будемо робити все, щоб 29 серпня наші рейси прямували за розкладом, як до цього звикла вся країна

- йдеться у повідомленні.

Зокрема, поїзд №3/4 буде прискорений вночі та прибуде на станцію Ужгород за розкладом.

Поїзди №210 та №110 Львів - Миколаїв - аналогічно.

Поїзд №62 Івано-Франківськ – Дніпро та №48 Мукачево – Запоріжжя прибудуть до Дніпра о 13:00 та до Запоріжжя о 12:00 відповідно.

Поїзд №103 Краматорськ – Львів після пересадки 235 пасажирів по Лозовій має повернутися до графіку вже по Києву. Цим рейсом також прямує евакуаційний вагон для мешканців Донеччини.

Поїзд №73/74 Перемишль – Харків прибуде на станцію Харків не пізніше 23:30.

Поїзд №712 Краматорськ – Київ прибуде о 22:40, а для пересадки групи пасажирів затримається на відправку.

Поїзд №97 Київ - Ковель. Обидва поїзди будуть розташовані у Києві в межах однієї платформи для зручності пересадки.

Поїзд №90 Перемишль – Київ має повернутися до розкладу ще до прослідування станції Хмельницький.

Поїзд №32 Перемишль – Запоріжжя, який нещодавно відправився з Перемишля, прибуде на станцію Запоріжжя за графіком.

Поїзди №52 Перемишль – Київ та №36 Перемишль – Одеса відправляться з Перемишля о 22:10, але прибудуть на кінцеву за графіком.

Поїзд №705 Київ – Перемишль прибуде орієнтовно о 22:08. Поїзд №1021/1022 Перемишль – Прага буде затриманий для пересадки українських пасажирів.

"По станціях Дорохуськ і Перемишль збільшено кількість прикордонників для максимально швидкого контролю пасажирських поїздів в обидвох напрямках - дякуємо за співпрацю та розуміння як ДПСУ, так і польським колегам", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо

Пошкодження залізничної інфраструктури поблизу Козятина спричинило зміни в русі поїздів Київ-Львів та затримки для інших рейсів у четвер 28 серпня. Організовано автобусні та пересадочні сполучення для пасажирів, а також можливість відправлення іншими рейсами.

Кількість рейсів Інтерсіті+ не змінилася після ураження одного з поїздів Hyundai. Зберігаються затримки низки поїздів далекого сполучення та приміських поїздів Фастівського та Вінницького напрямків.

Через обстріли змінено маршрути поїздів №3/4 Ужгород - Запоріжжя та №32 Перемишль - Запоріжжя. Вони курсуватимуть лише до Дніпра, пасажирів пересадять на додатковий поїзд №293/294.

росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом28.08.25, 06:08 • 104292 перегляди

