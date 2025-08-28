Через атаку рф є зміни для потягів на Запоріжжя, один поїзд йде із затримкою до 6 годин - Укрзалізниця

Через атаку рф є зміни для двох потягів на Запоріжжя, які йтимуть лише до Дніпра, також будуть зміни на напрямку Запоріжжя - Київ, а ще один поїзд - Дніпро - Івано-Франківськ - йде із затримкою до 6 годин, повідомили в Укрзалізниці у четвер, пише УНН.

Через запізнення внаслідок обстрілу маємо брак часу для повноцінного обороту по маршруту двох поїздів, тож 2 поїзди сьогодні курсуватимуть тільки з/до станції Дніпро - повідомили в УЗ.

Як зазначається, йдеться про:

поїзд №3/4 Ужгород - Запоріжжя прямуватиме тільки до Дніпра. Пасажири, які планують сісти на зворотний рейс цього поїзда із Запоріжжя, будуть посаджені в додатковий поїзд №293/294, а по станції Дніпро перейдуть у свій поїзд №4/3 Запоріжжя/Дніпро - Ужгород. Пасажири поїзда №3/4 Ужгород - Дніпро/Запоріжжя, які прибудуть в Дніпро, поїдуть до Запоріжжя тим самим поїздом №293/294, який привезе пасажирів із Запоріжжя;

поїзд №32 Перемишль - Запоріжжя сьогодні курсуватиме тільки до Дніпра. Пасажири цього поїзда також будуть пересаджені у вагони поїзда №293/294 до Запоріжжя. Зворотний рейс поїзда на Перемишль із Запоріжжя відправиться стандартним порядком.

"Внаслідок цих змін поїзд №38 Запоріжжя - Київ відправиться із Запоріжжя без частини вагонів, які чекатимуть по станції Дніпро. Пасажирів поїзда буде розсаджено по наявних вагонах, а по станції Дніпро вони зможуть перейти у свої вагони на місця згідно квитків", - ідеться у повідомленні.

"Внаслідок ранкового обстрілу також зі значною затримкою близько 6 годин зараз прямує поїзд №61 Дніпро - Івано-Франківськ. Зворотний рейс цього поїзда з Івано-Франківська також прямуватиме із затримкою близько 5 год 30 хв, проте забере всіх пасажирів по маршруту", - зазначили в УЗ.

І закликали пасажирів очікувати прибуття рейсу на вокзалах: "залізничники намагаються максимально скоротити час затримки поїзда".

Рейси Інтерсіті+ після атаки рф не скорочують, але затримки поїздів зберігаються - Укрзалізниця