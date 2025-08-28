Через атаку рф є зміни для потягів на Запоріжжя, один поїзд йде із затримкою до 6 годин - Укрзалізниця

$41.320.08
Ексклюзив
13:53 • 3498 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 11412 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 8056 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 23790 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 68259 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 97134 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 91673 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 111733 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 81045 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 81275 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВА
28 серпня, 06:40 • 78968 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти
28 серпня, 07:26 • 46550 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА
28 серпня, 08:54 • 53885 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона
09:33 • 101668 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
10:55 • 43261 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів
14:30 • 1410 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:37 • 11394 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки
27 серпня, 15:18 • 149793 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде
27 серпня, 15:01 • 152350 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:47 • 234312 перегляди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Ігор Клименко
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Угорщина
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52 • 99703 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36 • 131061 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48 • 132737 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
27 серпня, 09:12 • 126997 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
27 серпня, 08:14 • 158959 перегляди
Через атаку рф є зміни для потягів на Запоріжжя, один поїзд йде із затримкою до 6 годин - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 612 перегляди

Через обстріли змінено маршрути поїздів №3/4 Ужгород - Запоріжжя та №32 Перемишль - Запоріжжя. Вони курсуватимуть лише до Дніпра, пасажирів пересадять на додатковий поїзд №293/294.

Через атаку рф є зміни для потягів на Запоріжжя, один поїзд йде із затримкою до 6 годин - Укрзалізниця

Через атаку рф є зміни для двох потягів на Запоріжжя, які йтимуть лише до Дніпра, також будуть зміни на напрямку Запоріжжя - Київ, а ще один поїзд - Дніпро - Івано-Франківськ - йде із затримкою до 6 годин, повідомили в Укрзалізниці у четвер, пише УНН.

Через запізнення внаслідок обстрілу маємо брак часу для повноцінного обороту по маршруту двох поїздів, тож 2 поїзди сьогодні курсуватимуть тільки з/до станції Дніпро

- повідомили в УЗ.

Як зазначається, йдеться про:

  • поїзд №3/4 Ужгород - Запоріжжя прямуватиме тільки до Дніпра. Пасажири, які планують сісти на зворотний рейс цього поїзда із Запоріжжя, будуть посаджені в додатковий поїзд №293/294, а по станції Дніпро перейдуть у свій поїзд №4/3 Запоріжжя/Дніпро - Ужгород. Пасажири поїзда №3/4 Ужгород - Дніпро/Запоріжжя, які прибудуть в Дніпро, поїдуть до Запоріжжя тим самим поїздом №293/294, який привезе пасажирів із Запоріжжя;
    • поїзд №32 Перемишль - Запоріжжя сьогодні курсуватиме тільки до Дніпра. Пасажири цього поїзда також будуть пересаджені у вагони поїзда №293/294 до Запоріжжя. Зворотний рейс поїзда на Перемишль із Запоріжжя відправиться стандартним порядком.

      "Внаслідок цих змін поїзд №38 Запоріжжя - Київ відправиться із Запоріжжя без частини вагонів, які чекатимуть по станції Дніпро. Пасажирів поїзда буде розсаджено по наявних вагонах, а по станції Дніпро вони зможуть перейти у свої вагони на місця згідно квитків", - ідеться у повідомленні.

      "Внаслідок ранкового обстрілу також зі значною затримкою близько 6 годин зараз прямує поїзд №61 Дніпро - Івано-Франківськ. Зворотний рейс цього поїзда з Івано-Франківська також прямуватиме із затримкою близько 5 год 30 хв, проте забере всіх пасажирів по маршруту", - зазначили в УЗ.

      І закликали пасажирів очікувати прибуття рейсу на вокзалах: "залізничники намагаються максимально скоротити час затримки поїзда".

      Рейси Інтерсіті+ після атаки рф не скорочують, але затримки поїздів зберігаються - Укрзалізниця28.08.25, 13:38 • 3028 переглядiв

      Юлія Шрамко

      Суспільство
      Дніпро (місто)
      Ужгород
      Івано-Франківськ
      Запоріжжя
      Київ