Из-за атаки рф есть изменения для поездов на Запорожье, один поезд идет с задержкой до 6 часов - Укрзализныця

Эксклюзив
13:53 • 3906 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 12165 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 8872 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 24360 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 69141 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 97821 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 92235 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 112048 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 81222 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 81336 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto28 августа, 06:40 • 79571 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети28 августа, 07:26 • 47154 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo28 августа, 08:54 • 54482 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 102877 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен10:55 • 43887 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo14:30 • 1944 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года13:37 • 12114 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 150498 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 153075 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 235025 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 100145 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 131506 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 133150 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 127358 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 159282 просмотра
Из-за атаки рф есть изменения для поездов на Запорожье, один поезд идет с задержкой до 6 часов - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Из-за обстрелов изменены маршруты поездов №3/4 Ужгород - Запорожье и №32 Перемышль - Запорожье. Они будут курсировать только до Днепра, пассажиров пересадят на дополнительный поезд №293/294.

Из-за атаки рф есть изменения для поездов на Запорожье, один поезд идет с задержкой до 6 часов - Укрзализныця

Из-за атаки рф есть изменения для двух поездов на Запорожье, которые будут идти только до Днепра, также будут изменения на направлении Запорожье - Киев, а еще один поезд - Днепр - Ивано-Франковск - идет с задержкой до 6 часов, сообщили в Укрзализныце в четверг, пишет УНН.

Из-за опоздания вследствие обстрела у нас не хватает времени для полноценного оборота по маршруту двух поездов, поэтому 2 поезда сегодня будут курсировать только с/до станции Днепр

- сообщили в УЗ.

Как отмечается, речь идет о:

  • поезд №3/4 Ужгород - Запорожье будет следовать только до Днепра. Пассажиры, которые планируют сесть на обратный рейс этого поезда из Запорожья, будут посажены в дополнительный поезд №293/294, а по станции Днепр перейдут в свой поезд №4/3 Запорожье/Днепр - Ужгород. Пассажиры поезда №3/4 Ужгород - Днепр/Запорожье, которые прибудут в Днепр, поедут в Запорожье тем же поездом №293/294, который привезет пассажиров из Запорожья;
    • поезд №32 Перемышль - Запорожье сегодня будет курсировать только до Днепра. Пассажиры этого поезда также будут пересажены в вагоны поезда №293/294 до Запорожья. Обратный рейс поезда на Перемышль из Запорожья отправится стандартным порядком.

      "Вследствие этих изменений поезд №38 Запорожье - Киев отправится из Запорожья без части вагонов, которые будут ждать по станции Днепр. Пассажиры поезда будут рассажены по имеющимся вагонам, а по станции Днепр они смогут перейти в свои вагоны на места согласно билетам", - говорится в сообщении.

      "Вследствие утреннего обстрела также со значительной задержкой около 6 часов сейчас следует поезд №61 Днепр - Ивано-Франковск. Обратный рейс этого поезда из Ивано-Франковска также будет следовать с задержкой около 5 часов 30 минут, однако заберет всех пассажиров по маршруту", - отметили в УЗ.

      И призвали пассажиров ожидать прибытия рейса на вокзалах: "железнодорожники стараются максимально сократить время задержки поезда".

      Рейсы Интерсити+ после атаки РФ не сокращают, но задержки поездов сохраняются - Укрзализныця28.08.25, 13:38 • 3054 просмотра

      Юлия Шрамко

      Общество
      Днепр
      Ужгород
      Ивано-Франковск
      Запорожье
      Киев