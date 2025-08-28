Из-за атаки рф есть изменения для поездов на Запорожье, один поезд идет с задержкой до 6 часов - Укрзализныця

Из-за атаки рф есть изменения для двух поездов на Запорожье, которые будут идти только до Днепра, также будут изменения на направлении Запорожье - Киев, а еще один поезд - Днепр - Ивано-Франковск - идет с задержкой до 6 часов, сообщили в Укрзализныце в четверг, пишет УНН.

Из-за опоздания вследствие обстрела у нас не хватает времени для полноценного оборота по маршруту двух поездов, поэтому 2 поезда сегодня будут курсировать только с/до станции Днепр - сообщили в УЗ.

Как отмечается, речь идет о:

поезд №3/4 Ужгород - Запорожье будет следовать только до Днепра. Пассажиры, которые планируют сесть на обратный рейс этого поезда из Запорожья, будут посажены в дополнительный поезд №293/294, а по станции Днепр перейдут в свой поезд №4/3 Запорожье/Днепр - Ужгород. Пассажиры поезда №3/4 Ужгород - Днепр/Запорожье, которые прибудут в Днепр, поедут в Запорожье тем же поездом №293/294, который привезет пассажиров из Запорожья;

поезд №32 Перемышль - Запорожье сегодня будет курсировать только до Днепра. Пассажиры этого поезда также будут пересажены в вагоны поезда №293/294 до Запорожья. Обратный рейс поезда на Перемышль из Запорожья отправится стандартным порядком.

"Вследствие этих изменений поезд №38 Запорожье - Киев отправится из Запорожья без части вагонов, которые будут ждать по станции Днепр. Пассажиры поезда будут рассажены по имеющимся вагонам, а по станции Днепр они смогут перейти в свои вагоны на места согласно билетам", - говорится в сообщении.

"Вследствие утреннего обстрела также со значительной задержкой около 6 часов сейчас следует поезд №61 Днепр - Ивано-Франковск. Обратный рейс этого поезда из Ивано-Франковска также будет следовать с задержкой около 5 часов 30 минут, однако заберет всех пассажиров по маршруту", - отметили в УЗ.

И призвали пассажиров ожидать прибытия рейса на вокзалах: "железнодорожники стараются максимально сократить время задержки поезда".

