Атака РФ на Ровенскую область: повреждены дома и инфраструктура, два человека ранены
Киев • УНН
В результате российской атаки 7 ноября в Ровенской области повреждены жилые дома и критическая инфраструктура, два человека ранены. В области есть обесточивание, возможны проблемы с водоснабжением.
В результате российской атаки 7 ноября на Ровенскую область зафиксированы повреждения жилых домов и критической инфраструктуры. Два человека получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на начальника Ровенской ОВА Александра Коваля.
Детали
В области также есть обесточивание - могут возникать проблемы с водоснабжением. Службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Провел срочное заседание областной ТЭБ и ЧС. Дал ряд поручений главам общин. В частности, задействовать все возможные альтернативные источники электроснабжения. Воздушная тревога продолжается
Напомним
В ночь на 7 февраля россияне совершили комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Харькове, взрывы прогремели в Виннице и Бурштыне.
Также в результате ночной российской атаки БПЛА в городе Яготин Киевской области возник пожар на территории склада компании "Roshen".
Кроме того, в Ивано-Франковской области 7 ноября задерживается движение поездов из-за российских ракетных и дроновых ударов.