Ексклюзив
06:00 • 1340 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 15590 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 30104 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 25223 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 22552 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 28977 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 13943 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 31339 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18167 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20749 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Нічна атака БПЛА рф у Яготині на Київщині: спалахнула пожежа на складі Roshen

Київ • УНН

 74 перегляди

Внаслідок нічної атаки російських БПЛА у Яготині на Київщині виникла пожежа на складі компанії "Roshen". Наразі триває гасіння пожежі.

Нічна атака БПЛА рф у Яготині на Київщині: спалахнула пожежа на складі Roshen
Фото: ДСНС України

Внаслідок нічної російської атаки БПЛА у місті Яготин на Київщині виникла пожежа на території складу компанії "Roshen". Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Наразі триває гасіння пожежі. Рятувальники опублікували фото і відео наслідків ворожого удару.

Контекст

В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.

Нагадаємо

У Києві функціонують 1395 Пунктів Незламності. Серед них - 211 пунктів надання допомоги ДСНС, що розгорнуті на базі наметів.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
