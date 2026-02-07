Нічна атака БПЛА рф у Яготині на Київщині: спалахнула пожежа на складі Roshen
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки російських БПЛА у Яготині на Київщині виникла пожежа на складі компанії "Roshen". Наразі триває гасіння пожежі.
Фото: ДСНС України
Внаслідок нічної російської атаки БПЛА у місті Яготин на Київщині виникла пожежа на території складу компанії "Roshen". Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Наразі триває гасіння пожежі. Рятувальники опублікували фото і відео наслідків ворожого удару.
Контекст
В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.
Нагадаємо
У Києві функціонують 1395 Пунктів Незламності. Серед них - 211 пунктів надання допомоги ДСНС, що розгорнуті на базі наметів.