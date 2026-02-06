$43.140.03
У Києві функціонують 1395 Пунктів Незламності, 211 з них розгорнуті ДСНС - Клименко

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У Києві діє 1395 Пунктів Незламності, включаючи 211 пунктів ДСНС у наметах. За останню добу до ДСНС звернулися майже 9 тисяч осіб, а з початку роботи пунктів - близько 174 тисяч.

У Києві функціонують 1395 Пунктів Незламності, 211 з них розгорнуті ДСНС - Клименко
Фото: t.me/Klymenko_MVS

У Києві функціонують 1395 Пунктів Незламності. Серед них - 211 пунктів надання допомоги ДСНС, що розгорнуті на базі наметів. Про це повідомив в Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

Розташування цих пунктів можна знайти в застосунку Дія. Клименко додав, що лише за минулу добу до Державної служби України з надзвичайних ситуацій звернулися майже 9 тисяч людей, а від початку роботи пунктів - майже 174 тисячі.

Також до відновлювальних заходів залучено майже 990 рятувальників ДСНС та понад 300 одиниць спеціальної техніки, йдеться в дописі.

Наші локації автономні, оснащені тепло- та електрогенераторами. Відвідувачам пропонують гарячі напої та можливість зігрітися. За необхідності кількість таких пунктів буде збільшено. Ворог б’є не лише по інфраструктурі, а й по людській витривалості. Саме тому на таких локаціях працюють і наші психологи. З початку року вони надали консультації та допомогу вже майже 34 тисячам громадян

 - заявив Клименко.

Голова МВС додав, що за даними Укргідрометцентру морозна погода триватиме ще щонайменше тиждень.

Сніг, ожеледиця та мінусова температура - ускладнюють ситуацію, але не зупиняють нашу роботу. Працюємо у посиленому режимі. Координуємо дії всіх служб. Робимо максимум, щоб якнайшвидше повернути тепло в домівки та допомогти людям пережити ці важкі дні

 - йдеться в дописі.

Нагадаємо

У п’ятницю, 6 лютого, ДТЕК збільшив подачу світла до будинків Дніпровського та Дарницького районів Києва, які залишилися без тепла після останнього обстрілу. Світло вимикатимуть лише з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00.

