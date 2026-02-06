$43.140.03
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 11687 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 12480 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 15629 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 55053 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 50930 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 39752 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 51935 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 95159 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 35475 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
На лівому березі Києва у двох районах дадуть більше світла будинкам без тепла - ДТЕК

Київ • УНН

 • 814 перегляди

ДТЕК збільшив подачу світла до будинків Дніпровського та Дарницького районів Києва, які залишилися без тепла після останнього обстрілу. Світло вимикатимуть лише з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00.

На лівому березі Києва у двох районах дадуть більше світла будинкам без тепла - ДТЕК

На лівому березі Києва будинкам у Дніпровському і Дарницькому районах, які без тепла після останнього ворожого удару, дають більше світла, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Дніпровський та Дарницький райони Києва — для тих, хто зараз без тепла після останнього обстрілу. Розуміємо, як важко, коли вдома холодно і темно. Тому енергетики зробили неможливе і збільшили можливість подачі світла до ваших будинків", - повідомили у ДТЕК.

За даними ДТЕК, світло буде вимикатися лише в ці години:

  • з 8:00 до 11:00;
    • з 18:00 до 21:00.

      "Мережі зараз дуже перевантажені. Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі - можуть траплятися аварії. Тому просимо: вмикайте потужні прилади по черзі. Дякуємо за розуміння і витримку", - вказали у ДТЕК.

      Лівий берег Києва повертають до тимчасових графіків відключень світла04.02.26, 10:35 • 3721 перегляд

      Доповнення

      За даними Президента Володимира Зеленського, у Києві досі важка ситуація -понад 1200 будинків у різних районах столиці - без опалення.

      Юлія Шрамко

