На лівому березі Києва у двох районах дадуть більше світла будинкам без тепла - ДТЕК
Київ • УНН
ДТЕК збільшив подачу світла до будинків Дніпровського та Дарницького районів Києва, які залишилися без тепла після останнього обстрілу. Світло вимикатимуть лише з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00.
На лівому березі Києва будинкам у Дніпровському і Дарницькому районах, які без тепла після останнього ворожого удару, дають більше світла, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"Дніпровський та Дарницький райони Києва — для тих, хто зараз без тепла після останнього обстрілу. Розуміємо, як важко, коли вдома холодно і темно. Тому енергетики зробили неможливе і збільшили можливість подачі світла до ваших будинків", - повідомили у ДТЕК.
За даними ДТЕК, світло буде вимикатися лише в ці години:
- з 8:00 до 11:00;
- з 18:00 до 21:00.
"Мережі зараз дуже перевантажені. Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі - можуть траплятися аварії. Тому просимо: вмикайте потужні прилади по черзі. Дякуємо за розуміння і витримку", - вказали у ДТЕК.
Доповнення
За даними Президента Володимира Зеленського, у Києві досі важка ситуація -понад 1200 будинків у різних районах столиці - без опалення.