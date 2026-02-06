$43.140.03
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузы
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На левом берегу Киева в двух районах дадут больше света домам без тепла - ДТЭК

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

ДТЭК увеличил подачу света в дома Днепровского и Дарницкого районов Киева, которые остались без тепла после последнего обстрела. Свет будут выключать только с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.

На левом берегу Киева в двух районах дадут больше света домам без тепла - ДТЭК

На левом берегу Киева домам в Днепровском и Дарницком районах, которые без тепла после последнего вражеского удара, дают больше света, сообщили в энергокомпании ДТЭК в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Днепровский и Дарницкий районы Киева - для тех, кто сейчас без тепла после последнего обстрела. Понимаем, как тяжело, когда дома холодно и темно. Поэтому энергетики сделали невозможное и увеличили возможность подачи света в ваши дома", - сообщили в ДТЭК.

По данным ДТЭК, свет будет выключаться только в эти часы:

  • с 8:00 до 11:00;
    • с 18:00 до 21:00.

      "Сети сейчас очень перегружены. Когда все одновременно включают бойлеры и обогреватели - могут случаться аварии. Поэтому просим: включайте мощные приборы по очереди. Спасибо за понимание и выдержку", - указали в ДТЭК.

      Дополнение

      По данным Президента Владимира Зеленского, в Киеве до сих пор тяжелая ситуация - более 1200 домов в разных районах столицы - без отопления.

      Юлия Шрамко

