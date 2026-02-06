На левом берегу Киева в двух районах дадут больше света домам без тепла - ДТЭК
Киев • УНН
ДТЭК увеличил подачу света в дома Днепровского и Дарницкого районов Киева, которые остались без тепла после последнего обстрела. Свет будут выключать только с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.
На левом берегу Киева домам в Днепровском и Дарницком районах, которые без тепла после последнего вражеского удара, дают больше света, сообщили в энергокомпании ДТЭК в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Днепровский и Дарницкий районы Киева - для тех, кто сейчас без тепла после последнего обстрела. Понимаем, как тяжело, когда дома холодно и темно. Поэтому энергетики сделали невозможное и увеличили возможность подачи света в ваши дома", - сообщили в ДТЭК.
По данным ДТЭК, свет будет выключаться только в эти часы:
- с 8:00 до 11:00;
- с 18:00 до 21:00.
"Сети сейчас очень перегружены. Когда все одновременно включают бойлеры и обогреватели - могут случаться аварии. Поэтому просим: включайте мощные приборы по очереди. Спасибо за понимание и выдержку", - указали в ДТЭК.
Дополнение
По данным Президента Владимира Зеленского, в Киеве до сих пор тяжелая ситуация - более 1200 домов в разных районах столицы - без отопления.