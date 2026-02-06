В Киеве функционируют 1395 Пунктов Несокрушимости, 211 из них развернуты ГСЧС - Клименко

Фото: t.me/Klymenko_MVS

В Киеве функционируют 1395 Пунктов Несокрушимости. Среди них - 211 пунктов оказания помощи ГСЧС, развернутых на базе палаток. Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

Расположение этих пунктов можно найти в приложении Дія. Клименко добавил, что только за минувшие сутки в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям обратились почти 9 тысяч человек, а с начала работы пунктов - почти 174 тысячи.

Также к восстановительным мероприятиям привлечено почти 990 спасателей ГСЧС и более 300 единиц специальной техники, говорится в сообщении.

Наши локации автономны, оснащены тепло- и электрогенераторами. Посетителям предлагают горячие напитки и возможность согреться. При необходимости количество таких пунктов будет увеличено. Враг бьет не только по инфраструктуре, но и по человеческой выносливости. Именно поэтому на таких локациях работают и наши психологи. С начала года они оказали консультации и помощь уже почти 34 тысячам граждан - заявил Клименко.

Глава МВД добавил, что по данным Укргидрометцентра морозная погода продлится еще как минимум неделю.

Снег, гололедица и минусовая температура - усложняют ситуацию, но не останавливают нашу работу. Работаем в усиленном режиме. Координируем действия всех служб. Делаем максимум, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома и помочь людям пережить эти тяжелые дни - говорится в сообщении.

Напомним

В пятницу, 6 февраля, ДТЭК увеличил подачу света в дома Днепровского и Дарницкого районов Киева, которые остались без тепла после последнего обстрела. Свет будут отключать только с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.