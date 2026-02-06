$43.140.03
Эксклюзив
16:00 • 190 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 2616 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 3700 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 6136 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 8384 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 19323 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 16286 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19180 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 60994 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 53429 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
В Киеве функционируют 1395 Пунктов Несокрушимости, 211 из них развернуты ГСЧС - Клименко

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Киеве действует 1395 Пунктов Несокрушимости, включая 211 пунктов ГСЧС в палатках. За последние сутки в ГСЧС обратились почти 9 тысяч человек, а с начала работы пунктов - около 174 тысяч.

В Киеве функционируют 1395 Пунктов Несокрушимости, 211 из них развернуты ГСЧС - Клименко
Фото: t.me/Klymenko_MVS

В Киеве функционируют 1395 Пунктов Несокрушимости. Среди них - 211 пунктов оказания помощи ГСЧС, развернутых на базе палаток. Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

Расположение этих пунктов можно найти в приложении Дія. Клименко добавил, что только за минувшие сутки в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям обратились почти 9 тысяч человек, а с начала работы пунктов - почти 174 тысячи.

Также к восстановительным мероприятиям привлечено почти 990 спасателей ГСЧС и более 300 единиц специальной техники, говорится в сообщении.

Наши локации автономны, оснащены тепло- и электрогенераторами. Посетителям предлагают горячие напитки и возможность согреться. При необходимости количество таких пунктов будет увеличено. Враг бьет не только по инфраструктуре, но и по человеческой выносливости. Именно поэтому на таких локациях работают и наши психологи. С начала года они оказали консультации и помощь уже почти 34 тысячам граждан

 - заявил Клименко.

Глава МВД добавил, что по данным Укргидрометцентра морозная погода продлится еще как минимум неделю.

Снег, гололедица и минусовая температура - усложняют ситуацию, но не останавливают нашу работу. Работаем в усиленном режиме. Координируем действия всех служб. Делаем максимум, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома и помочь людям пережить эти тяжелые дни

 - говорится в сообщении.

Напомним

В пятницу, 6 февраля, ДТЭК увеличил подачу света в дома Днепровского и Дарницкого районов Киева, которые остались без тепла после последнего обстрела. Свет будут отключать только с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.

Евгений Устименко

ОбществоКиев
Морозы в Украине
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
ДТЭК
Игорь Клименко
Киев