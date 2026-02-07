Ночная атака БПЛА рф в Яготине Киевской области: вспыхнул пожар на складе Roshen
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских БПЛА в Яготине Киевской области возник пожар на складе компании "Roshen". В настоящее время продолжается тушение пожара.
Фото: ГСЧС Украины
Подробности
В настоящее время продолжается тушение пожара. Спасатели опубликовали фото и видео последствий вражеского удара.
Контекст
В ночь на 7 февраля россияне совершили комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Харькове, взрывы прогремели в Виннице и Бурштыне.
