Атака рф на Рівненщину: пошкоджені будинки і інфраструктура, двоє людей поранені
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки 7 листопада на Рівненщині пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру, двоє людей поранені. В області є знеструмлення, можливі проблеми з водопостачанням.
Внаслідок російської атаки 7 листопада на Рівненщину зафіксовано ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, повідомляє УНН з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.
Деталі
В області також є знеструмлення - можуть виникати проблеми з водопостачанням. Служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.
Провів термінове засідання обласної ТЕБ і НС. Дав низку доручень головам громад. Зокрема, задіяти усі можливі альтернативні джерела електропостачання. Повітряна тривога триває
Нагадаємо
В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.
Також внаслідок нічної російської атаки БПЛА у місті Яготин на Київщині виникла пожежа на території складу компанії "Roshen".
Крім того, на Івано-Франківщині 7 листопада затримується рух поїздів через російські ракетні та дронові удари.