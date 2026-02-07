$43.140.00
Ексклюзив
06:00 • 3076 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 16973 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 31810 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 26882 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 23872 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 30879 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 14266 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 32550 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18254 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20809 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Атака рф на Рівненщину: пошкоджені будинки і інфраструктура, двоє людей поранені

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Внаслідок російської атаки 7 листопада на Рівненщині пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру, двоє людей поранені. В області є знеструмлення, можливі проблеми з водопостачанням.

Атака рф на Рівненщину: пошкоджені будинки і інфраструктура, двоє людей поранені

Внаслідок російської атаки 7 листопада на Рівненщину зафіксовано ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, повідомляє УНН з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

Деталі

В області також є знеструмлення - можуть виникати проблеми з водопостачанням. Служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Провів термінове засідання обласної ТЕБ і НС. Дав низку доручень головам громад. Зокрема, задіяти усі можливі альтернативні джерела електропостачання. Повітряна тривога триває

- заявив Коваль.

Нагадаємо

В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.

Також внаслідок нічної російської атаки БПЛА у місті Яготин на Київщині виникла пожежа на території складу компанії "Roshen".

Крім того, на Івано-Франківщині 7 листопада затримується рух поїздів через російські ракетні та дронові удари.

Євген Устименко

