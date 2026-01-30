$42.850.08
Зеленський заявив, що погодиться на енергетичне перемир'я, якщо путін погодиться

Київ • УНН

 • 1454 перегляди

Президент Зеленський заявив, що погодиться на енергетичне перемир'я, якщо росія погодиться на тижневе перемир'я, запропоноване США. кремль поки не підтвердив згоду на припинення атак.

Зеленський заявив, що погодиться на енергетичне перемир'я, якщо путін погодиться

Україна готова припинити удари по енергетичній інфраструктурі, якщо росія погодиться дотримуватися пропозиції США про тижневе перемир'я, заявив Президент Володимир Зеленський, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Якщо росія не завдасть ударів по нашій енергетичній інфраструктурі - генеруючих установках чи будь-яких інших енергетичних активах - ми не завдамо ударів по їхніх, - сказав Зеленський журналістам у Києві пізно в четвер. - Ми хочемо припинити війну і готові до кроків деескалації".

Президент США Дональд Трамп раніше заявив у Білому домі, що він попросив главу кремля володимира путіна "не обстрілювати Київ та різні міста протягом тижня, і він погодився це зробити".

Трамп заявив, що особисто попросив путіна не обстрілювати Україну протягом тижня 29.01.26, 19:33 • 5064 перегляди

Поки що кремль, пише видання, не підтвердив угоду про припинення ракетних атак і атак безпілотників.

Пропозиція Трампа щодо енергетичного перемир'я, яке дасть більше простору для переговорів, спрямованих на припинення війни, є "скоріше можливістю, ніж угодою", сказав Зеленський. "Чи спрацює це чи ні, і що саме спрацює, я не можу сказати на даний момент", - зазначив Президент.

Зеленський заявив, що офіційної угоди про енергетичне перемир'я немає30.01.26, 10:38 • 1524 перегляди

росія продовжила свої атаки на Україну протягом ночі, запустивши одну балістичну ракету та 111 бойових безпілотників, повідомили ПС ЗС України в Telegram. 

рф вдарила по Україні балістикою, знешкоджено 80 зі 111 ворожих дронів30.01.26, 08:26 • 3854 перегляди

Зеленський, пише видання, розкритикував європейських союзників України за затримки з постачанням ракет для систем протиповітряної оборони, що, за його словами, загострило енергетичні труднощі країни під російським натиском.

"Уявіть собі: я знаю, що балістичні ракети наближаються до нашої енергетичної інфраструктури; я знаю, що розгорнуті системи Patriot; і я знаю, що електроенергії не буде, бо немає ракет, щоб їх перехопити", - сказав він.

Україна та росія продовжують мирні переговори за посередництва США після дводенної зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах минулого тижня. Зеленський сказав, що зараз незрозуміло, чи відбудеться друга зустріч в Абу-Дабі, запланована на неділю.

Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися30.01.26, 10:27 • 12000 переглядiв

За його словами, ключове питання територіальних вимог росії до України залишається невирішеним. росія вимагає виведення українських військ з районів східної Донецької області, які війська рутіна не змогли зайняти в боях, що починаються з 2014 року, пише видання.

США запропонували створити так звану "вільну економічну зону" в Донецькій області, що означатиме виведення українських військ. Київ відкинув цю ідею та запропонував натомість росії та Україні припинити бойові дії вздовж існуючих ліній фронту.

"На мою думку, найменш проблематичним можливим рішенням є "ми залишаємося там, де ми є". ​​Це наша позиція, - сказав Зеленський. - Питання контролю над будь-якою територією, включаючи вільну економічну зону, також має бути справедливим. Зокрема, воно має передбачати збереження Україною контролю над територіями, які ми зараз контролюємо".

Це питання обговорювалося в Абу-Дабі, і було домовлено, що сторони відновлять переговори на наступній зустрічі, "і що ми отримаємо зворотний зв'язок від російської федерації", сказав він.

Зеленський повторив, що готовий зустрітися з путіним і Трампом для мирних переговорів у будь-якій країні, окрім росії та її союзника білорусі. Він відхилив пропозицію помічника кремля з питань зовнішньої політики юрія ушакова приїхати до москви для переговорів з Путіним.

"Я можу просто так само запросити його до Києва, нехай приїжджає, - сказав Зеленський. - Я публічно запрошую його, якщо він наважиться, звичайно".

"Якщо він наважиться": Зеленський відповів запрошенням на пропозицію приїхати до путіна у москву30.01.26, 10:50 • 1860 переглядiв

Юлія Шрамко

