Зеленский заявил, что согласится на энергетическое перемирие, если путин согласится
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что согласится на энергетическое перемирие, если россия согласится на недельное перемирие, предложенное США. кремль пока не подтвердил согласие на прекращение атак.
Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре, если россия согласится соблюдать предложение США о недельном перемирии, заявил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
"Если россия не нанесет ударов по нашей энергетической инфраструктуре - генерирующим установкам или любым другим энергетическим активам - мы не нанесем ударов по их, - сказал Зеленский журналистам в Киеве поздно вечером в четверг. - Мы хотим прекратить войну и готовы к шагам деэскалации".
Президент США Дональд Трамп ранее заявил в Белом доме, что он попросил главу кремля владимира путина "не обстреливать Киев и различные города в течение недели, и он согласился это сделать".
Пока что кремль, пишет издание, не подтвердил соглашение о прекращении ракетных атак и атак беспилотников.
Предложение Трампа относительно энергетического перемирия, которое даст больше пространства для переговоров, направленных на прекращение войны, является "скорее возможностью, чем соглашением", сказал Зеленский. "Сработает это или нет, и что именно сработает, я не могу сказать на данный момент", - отметил Президент.
россия продолжила свои атаки на Украину в течение ночи, запустив одну баллистическую ракету и 111 боевых беспилотников, сообщили ВС ВС Украины в Telegram.
Зеленский, пишет издание, раскритиковал европейских союзников Украины за задержки с поставками ракет для систем противовоздушной обороны, что, по его словам, обострило энергетические трудности страны под российским натиском.
"Представьте себе: я знаю, что баллистические ракеты приближаются к нашей энергетической инфраструктуре; я знаю, что развернуты системы Patriot; и я знаю, что электроэнергии не будет, потому что нет ракет, чтобы их перехватить", - сказал он.
Украина и россия продолжают мирные переговоры при посредничестве США после двухдневной встречи в Объединенных Арабских Эмиратах на прошлой неделе. Зеленский сказал, что сейчас непонятно, состоится ли вторая встреча в Абу-Даби, запланированная на воскресенье.
По его словам, ключевой вопрос территориальных требований россии к Украине остается нерешенным. россия требует вывода украинских войск из районов восточной Донецкой области, которые войска путина не смогли занять в боях, начинающихся с 2014 года, пишет издание.
США предложили создать так называемую "свободную экономическую зону" в Донецкой области, что будет означать вывод украинских войск. Киев отверг эту идею и предложил вместо этого россии и Украине прекратить боевые действия вдоль существующих линий фронта.
"По моему мнению, наименее проблематичным возможным решением является "мы остаемся там, где мы есть". Это наша позиция, - сказал Зеленский. - Вопрос контроля над любой территорией, включая свободную экономическую зону, также должен быть справедливым. В частности, он должен предусматривать сохранение Украиной контроля над территориями, которые мы сейчас контролируем".
Этот вопрос обсуждался в Абу-Даби, и было договорено, что стороны возобновят переговоры на следующей встрече, "и что мы получим обратную связь от российской федерации", сказал он.
Зеленский повторил, что готов встретиться с путиным и Трампом для мирных переговоров в любой стране, кроме россии и ее союзника беларуси. Он отклонил предложение помощника кремля по вопросам внешней политики юрия ушакова приехать в москву для переговоров с путиным.
"Я могу просто так же пригласить его в Киев, пусть приезжает, - сказал Зеленский. - Я публично приглашаю его, если он осмелится, конечно".
