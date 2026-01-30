Зеленский заявил, что согласится на энергетическое перемирие, если путин согласится

$42.850.08
51.240.01
ukenru
09:11 • 1914 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 9450 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 17103 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 24053 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 45893 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 36412 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 28732 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 48040 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 25813 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 37020 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
86%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США открывают авиасообщение с Венесуэлой после переговоров Трампа с Родригес29 января, 23:52 • 15444 просмотра
Папа Лев XIV лишил сана итальянского священника из-за сексуального насилия30 января, 00:13 • 16554 просмотра
Новейший атомный авианосец США "Джон Ф. Кеннеди" вышел на ходовые испытания30 января, 00:29 • 24771 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto05:12 • 18215 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg05:47 • 22836 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 48023 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 36387 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 39501 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 99295 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 127397 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 20906 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 21599 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 44608 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 69714 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 66348 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Отопление
Золото

Зеленский заявил, что согласится на энергетическое перемирие, если путин согласится

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Президент Зеленский заявил, что согласится на энергетическое перемирие, если россия согласится на недельное перемирие, предложенное США. кремль пока не подтвердил согласие на прекращение атак.

Зеленский заявил, что согласится на энергетическое перемирие, если путин согласится

Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре, если россия согласится соблюдать предложение США о недельном перемирии, заявил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Если россия не нанесет ударов по нашей энергетической инфраструктуре - генерирующим установкам или любым другим энергетическим активам - мы не нанесем ударов по их, - сказал Зеленский журналистам в Киеве поздно вечером в четверг. - Мы хотим прекратить войну и готовы к шагам деэскалации".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил в Белом доме, что он попросил главу кремля владимира путина "не обстреливать Киев и различные города в течение недели, и он согласился это сделать".

Трамп заявил, что лично попросил путина не обстреливать Украину в течение недели29.01.26, 19:33 • 5030 просмотров

Пока что кремль, пишет издание, не подтвердил соглашение о прекращении ракетных атак и атак беспилотников.

Предложение Трампа относительно энергетического перемирия, которое даст больше пространства для переговоров, направленных на прекращение войны, является "скорее возможностью, чем соглашением", сказал Зеленский. "Сработает это или нет, и что именно сработает, я не могу сказать на данный момент", - отметил Президент.

Зеленский заявил, что официального соглашения об энергетическом перемирии нет30.01.26, 10:38 • 1304 просмотра

россия продолжила свои атаки на Украину в течение ночи, запустив одну баллистическую ракету и 111 боевых беспилотников, сообщили ВС ВС Украины в Telegram. 

рф ударила по Украине баллистикой, обезврежено 80 из 111 вражеских дронов30.01.26, 08:26 • 3702 просмотра

Зеленский, пишет издание, раскритиковал европейских союзников Украины за задержки с поставками ракет для систем противовоздушной обороны, что, по его словам, обострило энергетические трудности страны под российским натиском.

"Представьте себе: я знаю, что баллистические ракеты приближаются к нашей энергетической инфраструктуре; я знаю, что развернуты системы Patriot; и я знаю, что электроэнергии не будет, потому что нет ракет, чтобы их перехватить", - сказал он.

Украина и россия продолжают мирные переговоры при посредничестве США после двухдневной встречи в Объединенных Арабских Эмиратах на прошлой неделе. Зеленский сказал, что сейчас непонятно, состоится ли вторая встреча в Абу-Даби, запланированная на воскресенье.

Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться30.01.26, 10:27 • 9466 просмотров

По его словам, ключевой вопрос территориальных требований россии к Украине остается нерешенным. россия требует вывода украинских войск из районов восточной Донецкой области, которые войска путина не смогли занять в боях, начинающихся с 2014 года, пишет издание.

США предложили создать так называемую "свободную экономическую зону" в Донецкой области, что будет означать вывод украинских войск. Киев отверг эту идею и предложил вместо этого россии и Украине прекратить боевые действия вдоль существующих линий фронта.

"По моему мнению, наименее проблематичным возможным решением является "мы остаемся там, где мы есть". Это наша позиция, - сказал Зеленский. - Вопрос контроля над любой территорией, включая свободную экономическую зону, также должен быть справедливым. В частности, он должен предусматривать сохранение Украиной контроля над территориями, которые мы сейчас контролируем".

Этот вопрос обсуждался в Абу-Даби, и было договорено, что стороны возобновят переговоры на следующей встрече, "и что мы получим обратную связь от российской федерации", сказал он.

Зеленский повторил, что готов встретиться с путиным и Трампом для мирных переговоров в любой стране, кроме россии и ее союзника беларуси. Он отклонил предложение помощника кремля по вопросам внешней политики юрия ушакова приехать в москву для переговоров с путиным.

"Я могу просто так же пригласить его в Киев, пусть приезжает, - сказал Зеленский. - Я публично приглашаю его, если он осмелится, конечно".

"Если он осмелится": Зеленский ответил приглашением на предложение приехать к путину в москву30.01.26, 10:50 • 1474 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Донецкая область
Беларусь
Bloomberg L.P.
Абу-Даби
Дональд Трамп
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев