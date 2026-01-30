Зеленский заявил, что согласится на энергетическое перемирие, если путин согласится

Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре, если россия согласится соблюдать предложение США о недельном перемирии, заявил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Если россия не нанесет ударов по нашей энергетической инфраструктуре - генерирующим установкам или любым другим энергетическим активам - мы не нанесем ударов по их, - сказал Зеленский журналистам в Киеве поздно вечером в четверг. - Мы хотим прекратить войну и готовы к шагам деэскалации".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил в Белом доме, что он попросил главу кремля владимира путина "не обстреливать Киев и различные города в течение недели, и он согласился это сделать".

Пока что кремль, пишет издание, не подтвердил соглашение о прекращении ракетных атак и атак беспилотников.

Предложение Трампа относительно энергетического перемирия, которое даст больше пространства для переговоров, направленных на прекращение войны, является "скорее возможностью, чем соглашением", сказал Зеленский. "Сработает это или нет, и что именно сработает, я не могу сказать на данный момент", - отметил Президент.

россия продолжила свои атаки на Украину в течение ночи, запустив одну баллистическую ракету и 111 боевых беспилотников, сообщили ВС ВС Украины в Telegram.

Зеленский, пишет издание, раскритиковал европейских союзников Украины за задержки с поставками ракет для систем противовоздушной обороны, что, по его словам, обострило энергетические трудности страны под российским натиском.

"Представьте себе: я знаю, что баллистические ракеты приближаются к нашей энергетической инфраструктуре; я знаю, что развернуты системы Patriot; и я знаю, что электроэнергии не будет, потому что нет ракет, чтобы их перехватить", - сказал он.

Украина и россия продолжают мирные переговоры при посредничестве США после двухдневной встречи в Объединенных Арабских Эмиратах на прошлой неделе. Зеленский сказал, что сейчас непонятно, состоится ли вторая встреча в Абу-Даби, запланированная на воскресенье.

По его словам, ключевой вопрос территориальных требований россии к Украине остается нерешенным. россия требует вывода украинских войск из районов восточной Донецкой области, которые войска путина не смогли занять в боях, начинающихся с 2014 года, пишет издание.

США предложили создать так называемую "свободную экономическую зону" в Донецкой области, что будет означать вывод украинских войск. Киев отверг эту идею и предложил вместо этого россии и Украине прекратить боевые действия вдоль существующих линий фронта.

"По моему мнению, наименее проблематичным возможным решением является "мы остаемся там, где мы есть". Это наша позиция, - сказал Зеленский. - Вопрос контроля над любой территорией, включая свободную экономическую зону, также должен быть справедливым. В частности, он должен предусматривать сохранение Украиной контроля над территориями, которые мы сейчас контролируем".

Этот вопрос обсуждался в Абу-Даби, и было договорено, что стороны возобновят переговоры на следующей встрече, "и что мы получим обратную связь от российской федерации", сказал он.

Зеленский повторил, что готов встретиться с путиным и Трампом для мирных переговоров в любой стране, кроме россии и ее союзника беларуси. Он отклонил предложение помощника кремля по вопросам внешней политики юрия ушакова приехать в москву для переговоров с путиным.

"Я могу просто так же пригласить его в Киев, пусть приезжает, - сказал Зеленский. - Я публично приглашаю его, если он осмелится, конечно".

