Велика Британія скорочує фінансування боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією на 15% – до 850 мільйонів фунтів
Київ • УНН
У Британії уряд зменшує внесок у Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 15%, виділивши 850 мільйонів фунтів стерлінгів на період 2026–2028 років.
Уряд Великої Британії зменшив свій внесок у Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 15%, виділивши 850 мільйонів фунтів стерлінгів на період 2026–2028 років. Це чергове скорочення допомоги, пов’язане з переорієнтацією бюджету на оборонні витрати. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Глобальний фонд, який базується в Женеві, є ключовою ініціативою світової охорони здоров’я. За оцінками британського уряду, новий внесок допоможе "врятувати до 1,3 мільйона життів і запобігти 22 мільйонам нових випадків інфекцій", що "лише на 5% менше" від попереднього рівня фінансування.
Раніше Велика Британія вже скорочувала підтримку – з 1 млрд фунтів у 2023–2025 роках, що було на третину менше, ніж у попередньому циклі 2019 року. Це відображає загальне зниження міжнародної допомоги до 0,3% ВНД, спрямоване на зміцнення оборонного бюджету через посилення геополітичної напруги.
Тим часом інші донори також зменшують внески: Німеччина виділила 1 млрд євро (на 300 млн менше, ніж раніше), а Фонд Білла і Мелінди Гейтс підтвердив 912 млн доларів – на рівні попереднього циклу.
Велика Британія та Південна Африка планують цього місяця провести спільний саміт у Йоганнесбурзі для залучення нових грантів до Глобального фонду.
