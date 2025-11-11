Великобритания сокращает финансирование борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на 15% – до 850 миллионов фунтов
Правительство Великобритании сократило свой взнос в Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией на 15%, выделив 850 миллионов фунтов стерлингов на период 2026–2028 годов. Это очередное сокращение помощи, связанное с переориентацией бюджета на оборонные расходы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Глобальный фонд, базирующийся в Женеве, является ключевой инициативой мирового здравоохранения. По оценкам британского правительства, новый взнос поможет "спасти до 1,3 миллиона жизней и предотвратить 22 миллиона новых случаев инфекций", что "всего на 5% меньше" предыдущего уровня финансирования.
Ранее Великобритания уже сокращала поддержку – с 1 млрд фунтов в 2023–2025 годах, что было на треть меньше, чем в предыдущем цикле 2019 года. Это отражает общее снижение международной помощи до 0,3% ВНД, направленное на укрепление оборонного бюджета из-за усиления геополитической напряженности.
Тем временем другие доноры также уменьшают взносы: Германия выделила 1 млрд евро (на 300 млн меньше, чем ранее), а Фонд Билла и Мелинды Гейтс подтвердил 912 млн долларов – на уровне предыдущего цикла.
Великобритания и Южная Африка планируют в этом месяце провести совместный саммит в Йоханнесбурге для привлечения новых грантов в Глобальный фонд.