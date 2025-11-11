ЮНІСЕФ: Ізраїль блокує понад мільйон шприців, необхідних для вакцинації дітей у Газі

Ізраїль забороняє ввезення до Гази ключових гуманітарних товарів, серед яких понад 1,6 мільйона шприців для дитячої вакцинації, заявив ЮНІСЕФ. Це створює серйозні перешкоди для проведення масової імунізації дітей на території, виснаженій війною. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

За даними агентства, шприци й холодильники на сонячних батареях, призначені для зберігання вакцин, чекають на митне оформлення ще з серпня.

І шприци, і... холодильники вважаються Ізраїлем предметами подвійного використання, і нам дуже важко пройти перевірку цих предметів, хоча вони термінові – сказав речник ЮНІСЕФ Рікардо Пірес.

Ізраїльський підрозділ COGAT, що контролює ввезення допомоги, наразі не коментує ситуацію. Раніше він стверджував, що не обмежує постачання продуктів, води та медикаментів, натомість звинувачував ХАМАС у викраденні гуманітарних вантажів – що бойовики заперечують.

Попри труднощі, ЮНІСЕФ у неділю розпочав перший із трьох етапів вакцинації, щоб охопити понад 40 тисяч дітей до трьох років, які пропустили щеплення від поліомієліту, кору та пневмонії. У перший день щеплення отримали понад 2400 дітей.

Кампанія з вакцинації розпочалася, але у нас попереду два раунди, і для цього нам потрібно більше матеріалів – наголосив Пірес.

Організація також повідомила, що Ізраїль не пропускає близько 938 тисяч пляшок дитячих сумішей і запасні частини для водовозів.

Це майже мільйон пляшок, які можуть потрапити до дітей, що страждають від різного ступеня недоїдання – додав представник ЮНІСЕФ.

Попри перемир’я, укладене 10 жовтня, гуманітарні організації наголошують: обсяг допомоги, який потрапляє до Гази, досі недостатній для двох мільйонів її виснажених війною мешканців.

