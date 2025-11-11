ЮНІСЕФ: Ізраїль блокує понад мільйон шприців, необхідних для вакцинації дітей у Газі

$41.960.02
48.540.04
uk
19:55 • 10674 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 27090 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35287 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52734 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 34056 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50594 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41581 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22961 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24865 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26295 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18792 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11349 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17644 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9756 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6282 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52736 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45991 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50595 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41582 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94196 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6328 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30055 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35317 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 61019 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 137012 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

ЮНІСЕФ: Ізраїль блокує понад мільйон шприців, необхідних для вакцинації дітей у Газі

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Ізраїль забороняє доставку до Гази понад 1,6 мільйона шприців для дитячої вакцинації та близько 938 тисяч пляшок дитячих сумішей. Це створює серйозні перешкоди для проведення масової імунізації та забезпечення харчуванням дітей на території, виснаженій війною.

ЮНІСЕФ: Ізраїль блокує понад мільйон шприців, необхідних для вакцинації дітей у Газі

Ізраїль забороняє ввезення до Гази ключових гуманітарних товарів, серед яких понад 1,6 мільйона шприців для дитячої вакцинації, заявив ЮНІСЕФ. Це створює серйозні перешкоди для проведення масової імунізації дітей на території, виснаженій війною. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

За даними агентства, шприци й холодильники на сонячних батареях, призначені для зберігання вакцин, чекають на митне оформлення ще з серпня.

Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії24.10.25, 15:52 • 31868 переглядiв

І шприци, і... холодильники вважаються Ізраїлем предметами подвійного використання, і нам дуже важко пройти перевірку цих предметів, хоча вони термінові

– сказав речник ЮНІСЕФ Рікардо Пірес.

Ізраїльський підрозділ COGAT, що контролює ввезення допомоги, наразі не коментує ситуацію. Раніше він стверджував, що не обмежує постачання продуктів, води та медикаментів, натомість звинувачував ХАМАС у викраденні гуманітарних вантажів – що бойовики заперечують.

Попри труднощі, ЮНІСЕФ у неділю розпочав перший із трьох етапів вакцинації, щоб охопити понад 40 тисяч дітей до трьох років, які пропустили щеплення від поліомієліту, кору та пневмонії. У перший день щеплення отримали понад 2400 дітей.

Газа перетворюється на небезпечну зону через купи сміття та стічні води07.11.25, 23:01 • 4610 переглядiв

Кампанія з вакцинації розпочалася, але у нас попереду два раунди, і для цього нам потрібно більше матеріалів 

– наголосив Пірес.

Організація також повідомила, що Ізраїль не пропускає близько 938 тисяч пляшок дитячих сумішей і запасні частини для водовозів.

Це майже мільйон пляшок, які можуть потрапити до дітей, що страждають від різного ступеня недоїдання 

– додав представник ЮНІСЕФ.

Попри перемир’я, укладене 10 жовтня, гуманітарні організації наголошують: обсяг допомоги, який потрапляє до Гази, досі недостатній для двох мільйонів її виснажених війною мешканців.

Рада Безпеки ООН розпочинає переговори над проєктом США про міжнародні сили в Газі06.11.25, 22:15 • 3570 переглядiв

Степан Гафтко

Здоров'яНовини Світу
Техніка
Воєнний стан
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
благодійність
Всесвітня організація охорони здоров'я
ЮНІСЕФ
Asia
Європа
Сектор Газа