Газа перетворюється на небезпечну зону через купи сміття та стічні води

ukenru
17:00 • 17963 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
15:49 • 24861 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 31372 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 31459 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 31153 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 20506 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 48133 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 36605 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 39204 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 30069 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian7 листопада, 11:56 • 22336 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 25683 перегляди
Самокаліцтво після ВЛК: у соцмережах вибухнув скандал через відео закривавленого чоловіка7 листопада, 13:53 • 4756 перегляди
У Грузії сім опозиційних партій заявили про консолідацію для "мирної зміни режиму"16:39 • 14402 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 11042 перегляди
Публікації
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 31378 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 31467 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 31158 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 25803 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 48135 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Джо Байден
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 11156 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo17:00 • 17971 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 20528 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 29205 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 39072 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Фільм
Соціальна мережа
Серіали

Газа перетворюється на небезпечну зону через купи сміття та стічні води

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Купи сміття перетворили Газу на небезпечну зону для життя, гуманітарні служби попереджають про ризики для здоров’я понад двох мільйонів людей. Після військової кампанії Ізраїлю, система прибирання відходів практично не працює, накопичилося понад два мільйони тонн неочищених відходів.

Газа перетворюється на небезпечну зону через купи сміття та стічні води
Фото: Reuters

Купи сміття та потоки стічних вод перетворили спустошену Газу на небезпечну зону для життя – гуманітарні служби попереджають про ризики для здоров’я понад двох мільйонів людей. Про це інформує Reuters, пише УНН.

Деталі 

Після руйнівної військової кампанії Ізраїлю Газа опинилася серед гниючих куп сміття, зруйнованої каналізації та задушливого смороду. Система прибирання відходів практично не працює: вивезення сміття припинилося ще на початку війни, а спроби часткового відновлення не покривають масштаб проблеми.

Я не відчуваю запаху свіжого повітря. У моєму наметі стоїть неприємний запах. Я не можу спати. Мої діти прокидаються вранці від кашлю 

– розповів мешканець Хан-Юніса Махмуд Абу Рейда, чия родина живе поруч із переповненим контейнером.

Рада Безпеки ООН розпочинає переговори над проєктом США про міжнародні сили в Газі06.11.25, 22:15 • 3296 переглядiв

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Представники ПРООН оцінюють, що по всій Газі накопичилося понад два мільйони тонн неочищених відходів, і три основні сміттєзвалища залишаються недоступними через бойові дії.

Масштаб проблеми з відходами в Газі величезний 

– зазначив Алессандро Мракіч, керівник офісу ПРООН у секторі.

Медики фіксують різке зростання шкірних і кишкових хвороб серед мешканців.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Шкірні захворювання значно поширилися через переповненість наметів, а намети розташовані поруч зі сміттєзвалищами 

– повідомив Самі Абу Таха, дерматолог польового шпиталю в Хан-Юнісі.

Зруйнована каналізаційна інфраструктура та відсутність чистої води лише поглиблюють екологічну кризу, яка, за словами експертів, може перерости у масову санітарну катастрофу.

США поширили в Радбезі ООН проєкт резолюції про сили безпеки в Газі - Axios04.11.25, 11:50 • 2656 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Сутички
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
Reuters
Сполучені Штати Америки