Газа перетворюється на небезпечну зону через купи сміття та стічні води

Купи сміття перетворили Газу на небезпечну зону для життя, гуманітарні служби попереджають про ризики для здоров’я понад двох мільйонів людей. Після військової кампанії Ізраїлю, система прибирання відходів практично не працює, накопичилося понад два мільйони тонн неочищених відходів.
Про це інформує Reuters, пише УНН.
Деталі
Після руйнівної військової кампанії Ізраїлю Газа опинилася серед гниючих куп сміття, зруйнованої каналізації та задушливого смороду. Система прибирання відходів практично не працює: вивезення сміття припинилося ще на початку війни, а спроби часткового відновлення не покривають масштаб проблеми.
Я не відчуваю запаху свіжого повітря. У моєму наметі стоїть неприємний запах. Я не можу спати. Мої діти прокидаються вранці від кашлю
Представники ПРООН оцінюють, що по всій Газі накопичилося понад два мільйони тонн неочищених відходів, і три основні сміттєзвалища залишаються недоступними через бойові дії.
Масштаб проблеми з відходами в Газі величезний
Медики фіксують різке зростання шкірних і кишкових хвороб серед мешканців.
Шкірні захворювання значно поширилися через переповненість наметів, а намети розташовані поруч зі сміттєзвалищами
Зруйнована каналізаційна інфраструктура та відсутність чистої води лише поглиблюють екологічну кризу, яка, за словами експертів, може перерости у масову санітарну катастрофу.
