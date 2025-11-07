Газа превращается в опасную зону из-за гор мусора и сточных вод
Киев • УНН
Горы мусора превратили Газу в опасную для жизни зону, гуманитарные службы предупреждают о рисках для здоровья более двух миллионов человек. После военной кампании Израиля система уборки отходов практически не работает, накопилось более двух миллионов тонн неочищенных отходов.
Кучи мусора и потоки сточных вод превратили опустошенную Газу в опасную для жизни зону – гуманитарные службы предупреждают о рисках для здоровья более двух миллионов человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
После разрушительной военной кампании Израиля Газа оказалась среди гниющих куч мусора, разрушенной канализации и удушающего зловония. Система уборки отходов практически не работает: вывоз мусора прекратился еще в начале войны, а попытки частичного восстановления не покрывают масштаб проблемы.
Я не чувствую запаха свежего воздуха. В моей палатке стоит неприятный запах. Я не могу спать. Мои дети просыпаются утром от кашля
Представители ПРООН оценивают, что по всей Газе скопилось более двух миллионов тонн неочищенных отходов, и три основные свалки остаются недоступными из-за боевых действий.
Масштаб проблемы с отходами в Газе огромен
Медики фиксируют резкий рост кожных и кишечных заболеваний среди жителей.
Кожные заболевания значительно распространились из-за переполненности палаток, а палатки расположены рядом со свалками
Разрушенная канализационная инфраструктура и отсутствие чистой воды лишь усугубляют экологический кризис, который, по словам экспертов, может перерасти в массовую санитарную катастрофу.
