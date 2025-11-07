ukenru
17:00 • 16278 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
15:49 • 23603 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 29836 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 29958 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 30163 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 20306 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 47645 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 36484 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 39095 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29981 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
публикации
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 24886 просмотра
Газа превращается в опасную зону из-за гор мусора и сточных вод

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Горы мусора превратили Газу в опасную для жизни зону, гуманитарные службы предупреждают о рисках для здоровья более двух миллионов человек. После военной кампании Израиля система уборки отходов практически не работает, накопилось более двух миллионов тонн неочищенных отходов.

Газа превращается в опасную зону из-за гор мусора и сточных вод
Фото: Reuters

Кучи мусора и потоки сточных вод превратили опустошенную Газу в опасную для жизни зону – гуманитарные службы предупреждают о рисках для здоровья более двух миллионов человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности 

После разрушительной военной кампании Израиля Газа оказалась среди гниющих куч мусора, разрушенной канализации и удушающего зловония. Система уборки отходов практически не работает: вывоз мусора прекратился еще в начале войны, а попытки частичного восстановления не покрывают масштаб проблемы.

Я не чувствую запаха свежего воздуха. В моей палатке стоит неприятный запах. Я не могу спать. Мои дети просыпаются утром от кашля 

– рассказал житель Хан-Юниса Махмуд Абу Рейда, чья семья живет рядом с переполненным контейнером.

Совет Безопасности ООН начинает переговоры по проекту США о международных силах в Газе06.11.25, 22:15 • 3286 просмотров

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Представители ПРООН оценивают, что по всей Газе скопилось более двух миллионов тонн неочищенных отходов, и три основные свалки остаются недоступными из-за боевых действий.

Масштаб проблемы с отходами в Газе огромен 

– отметил Алессандро Мракич, руководитель офиса ПРООН в секторе.

Медики фиксируют резкий рост кожных и кишечных заболеваний среди жителей.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Кожные заболевания значительно распространились из-за переполненности палаток, а палатки расположены рядом со свалками 

– сообщил Сами Абу Таха, дерматолог полевого госпиталя в Хан-Юнисе.

Разрушенная канализационная инфраструктура и отсутствие чистой воды лишь усугубляют экологический кризис, который, по словам экспертов, может перерасти в массовую санитарную катастрофу.

США распространили в Совбезе ООН проект резолюции о силах безопасности в Газе - Axios04.11.25, 11:50 • 2655 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Столкновения
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Reuters
Соединённые Штаты