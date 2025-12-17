$42.180.06
У ЄС досі прагнуть підтримки Бельгії щодо кредиту Україні на основі російських активів - Euractiv

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Європейська комісія намагається переконати прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера підтримати запропонований кредит Україні, фінансований за рахунок знерухомлених російських активів. Де Вевер висловлює занепокоєння щодо ризиків для економіки Бельгії, якщо Росія спробує повернути активи.

У ЄС досі прагнуть підтримки Бельгії щодо кредиту Україні на основі російських активів - Euractiv

Європейська комісія все ще намагається переконати прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера підтримати запропонований кредит Україні, фінансований за рахунок знерухомлених російських активів, що зберігаються в Euroclear у Бельгії, заявив у вівторок пізно ввечері керівник ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

За один день до ключового європейського саміту в Брюсселі де Вевер ще не висловив свою підтримку плану, попереджаючи про ризики для економіки Бельгії, якщо росія спробує повернути активи, більшість з яких зберігаються в країні.

Посли ЄС, які зустрілися пізно у вівторок, щоб узгодити гарантії, яких вимагає Бельгія, не побачили жодних ознак руху з боку дипломатів де Вевера, за словами кількох джерел, обізнаних з переговорами. Вони знову зберуться в середу, очікуючи, що рішення тепер можуть ухвалити лише лідери країн блоку.

Ми працюємо з бельгійською владою, щоб вирішити їхні занепокоєння та забезпечити додаткові гарантії, у певному сенсі забезпечуючи дотримання вже сильних гарантій, які існують у початковій пропозиції Єврокомісії

- сказав Домбровскіс Euractiv.

На запитання, чи може Єврокомісія продовжити роботу без підтримки Бельгії, Домбровскіс відмовився від припущень. "Я б не вдавався в гіпотетичні сценарії", - сказав він, додавши, що пропозиції Єврокомісії вже є "досить далекосяжними".

Згідно з правилами ЄС, так званий репараційний кредит не вимагає згоди Бельгії. Кваліфікованої більшості - щонайменше 15 країн, що представляють 65% населення блоку - буде достатньо для схвалення на саміті цього тижня.

Однак опір зростає, і дипломати та посадовці ЄС дедалі більше побоюються політичної ціни просування плану через заперечення Бельгії, пише видання.

"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів17.12.25, 08:31 • 2524 перегляди

Чехія, Італія, Мальта, Болгарія, Угорщина та Словаччина висловили скептицизм, хоча більшість столиць ЄС продовжують підтримувати цю схему.

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що прагне "принаймні" кваліфікованої більшості, попереджаючи, що переговори можуть тривати до трьох днів.

Україна відкинула занепокоєння Бельгії як необґрунтовані, стверджуючи, що згадані ризики не є правдоподібними та відображають російську пропаганду, зазначає видання.

ЄС готовий врахувати занепокоєння Бельгії щодо гарантій у плані використання російських активів12.12.25, 16:56 • 4176 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Euroclear
Європейська комісія
Європейська рада
Брюссель
Мальта
Бельгія
Чехія
Болгарія
Італія
Словаччина
Угорщина
Україна