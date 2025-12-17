$42.180.06
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
16 декабря, 17:02 • 17165 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 36925 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 31575 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 34267 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 30160 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 27902 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 28576 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 25160 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 30226 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
15 декабря, 13:38
В ЕС до сих пор добиваются поддержки Бельгии по кредиту Украине на основе российских активов - Euractiv

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Европейская комиссия пытается убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера поддержать предложенный кредит Украине, финансируемый за счет обездвиженных российских активов. Де Вевер выражает обеспокоенность по поводу рисков для экономики Бельгии, если Россия попытается вернуть активы.

В ЕС до сих пор добиваются поддержки Бельгии по кредиту Украине на основе российских активов - Euractiv

Европейская комиссия все еще пытается убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера поддержать предложенный кредит Украине, финансируемый за счет обездвиженных российских активов, хранящихся в Euroclear в Бельгии, заявил во вторник поздно вечером руководитель ЕС по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Подробности

За один день до ключевого европейского саммита в Брюсселе де Вевер еще не выразил свою поддержку плану, предупреждая о рисках для экономики Бельгии, если Россия попытается вернуть активы, большинство из которых хранятся в стране.

Послы ЕС, которые встретились поздно во вторник, чтобы согласовать гарантии, требуемые Бельгией, не увидели никаких признаков движения со стороны дипломатов де Вевера, по словам нескольких источников, знакомых с переговорами. Они снова соберутся в среду, ожидая, что решение теперь могут принять только лидеры стран блока.

Мы работаем с бельгийскими властями, чтобы решить их озабоченности и обеспечить дополнительные гарантии, в некотором смысле обеспечивая соблюдение уже сильных гарантий, которые существуют в первоначальном предложении Еврокомиссии

- сказал Домбровскис Euractiv.

На вопрос, может ли Еврокомиссия продолжить работу без поддержки Бельгии, Домбровскис отказался от предположений. "Я бы не вдавался в гипотетические сценарии", - сказал он, добавив, что предложения Еврокомиссии уже являются "достаточно далеко идущими".

Согласно правилам ЕС, так называемый репарационный кредит не требует согласия Бельгии. Квалифицированного большинства - по меньшей мере 15 стран, представляющих 65% населения блока - будет достаточно для одобрения на саммите на этой неделе.

Однако сопротивление растет, и дипломаты и чиновники ЕС все больше опасаются политической цены продвижения плана из-за возражений Бельгии, пишет издание.

"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам17.12.25, 08:31 • 2510 просмотров

Чехия, Италия, Мальта, Болгария, Венгрия и Словакия выразили скептицизм, хотя большинство столиц ЕС продолжают поддерживать эту схему.

Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что стремится "по крайней мере" к квалифицированному большинству, предупреждая, что переговоры могут длиться до трех дней.

Украина отвергла опасения Бельгии как необоснованные, утверждая, что упомянутые риски не являются правдоподобными и отражают российскую пропаганду, отмечает издание.

ЕС готов учесть обеспокоенность Бельгии по гарантиям в плане использования российских активов12.12.25, 16:56 • 4176 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Барт Де Вевер
Антониу Кошта
Euroclear
Европейская комиссия
Европейский совет
Брюссель
Мальта
Бельгия
Чешская Республика
Болгария
Италия
Словакия
Венгрия
Украина