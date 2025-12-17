В ЕС до сих пор добиваются поддержки Бельгии по кредиту Украине на основе российских активов - Euractiv
Европейская комиссия все еще пытается убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера поддержать предложенный кредит Украине, финансируемый за счет обездвиженных российских активов, хранящихся в Euroclear в Бельгии, заявил во вторник поздно вечером руководитель ЕС по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.
За один день до ключевого европейского саммита в Брюсселе де Вевер еще не выразил свою поддержку плану, предупреждая о рисках для экономики Бельгии, если Россия попытается вернуть активы, большинство из которых хранятся в стране.
Послы ЕС, которые встретились поздно во вторник, чтобы согласовать гарантии, требуемые Бельгией, не увидели никаких признаков движения со стороны дипломатов де Вевера, по словам нескольких источников, знакомых с переговорами. Они снова соберутся в среду, ожидая, что решение теперь могут принять только лидеры стран блока.
Мы работаем с бельгийскими властями, чтобы решить их озабоченности и обеспечить дополнительные гарантии, в некотором смысле обеспечивая соблюдение уже сильных гарантий, которые существуют в первоначальном предложении Еврокомиссии
На вопрос, может ли Еврокомиссия продолжить работу без поддержки Бельгии, Домбровскис отказался от предположений. "Я бы не вдавался в гипотетические сценарии", - сказал он, добавив, что предложения Еврокомиссии уже являются "достаточно далеко идущими".
Согласно правилам ЕС, так называемый репарационный кредит не требует согласия Бельгии. Квалифицированного большинства - по меньшей мере 15 стран, представляющих 65% населения блока - будет достаточно для одобрения на саммите на этой неделе.
Однако сопротивление растет, и дипломаты и чиновники ЕС все больше опасаются политической цены продвижения плана из-за возражений Бельгии, пишет издание.
Чехия, Италия, Мальта, Болгария, Венгрия и Словакия выразили скептицизм, хотя большинство столиц ЕС продолжают поддерживать эту схему.
Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что стремится "по крайней мере" к квалифицированному большинству, предупреждая, что переговоры могут длиться до трех дней.
Украина отвергла опасения Бельгии как необоснованные, утверждая, что упомянутые риски не являются правдоподобными и отражают российскую пропаганду, отмечает издание.
