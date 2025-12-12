ЕС готов учесть обеспокоенность Бельгии по гарантиям в плане использования российских активов

Европейская комиссия готова включить гарантии, которые Бельгия хочет включить, в план использования обездвиженных активов российского центрального банка для предоставления Украине "репарационного кредита", заявил в пятницу европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Страны ЕС хотят использовать российские суверенные активы, хранящиеся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, для предоставления Украине "репарационного кредита", который будет возвращен только после того, как россия выплатит Киеву военные убытки.

Прежде чем согласиться на эту схему, Бельгия хочет, чтобы другие страны ЕС гарантировали, что они разделят потенциальную финансовую нагрузку, которая может возникнуть в результате любых судебных действий, которые Россия может предпринять против Euroclear в отношении этого плана.

- сказал Домбровскис на пресс-конференции после встречи министров финансов ЕС.

Мы предлагаем твердые гарантии для Бельгии, а также для финансовых учреждений в нашем предложении. Но со стороны Еврокомиссии мы готовы работать дальше и посмотреть, как еще больше учесть озабоченность Бельгии, и эта работа продолжается на данный момент

Он сказал, что Украине понадобятся деньги от ЕС со второго квартала 2026 года, и что ЕС уже ведет переговоры с другими странами G7 - Соединенными Штатами, Канадой, Японией и Великобританией - о предоставлении финансовой помощи Украине в первом квартале.

Мы достигаем прогресса в этом вопросе, и похоже, что сможем покрыть потребности Украины в финансировании за первый квартал