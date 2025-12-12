ЕС готов учесть обеспокоенность Бельгии по гарантиям в плане использования российских активов

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 4696 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 10790 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 14095 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 26045 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 22244 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 20876 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 21003 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23194 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 28715 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 40606 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.1м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico12 декабря, 09:01 • 19256 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 14113 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе11:30 • 11686 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 17749 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 10205 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 14090 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 10230 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 26038 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 67951 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 71029 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Вадим Филашкин
Гармаш Денис Викторович
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Соединённые Штаты
Великобритания
Одесса
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 10219 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 14121 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 44559 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 41769 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 46601 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Financial Times
Дипломатка

ЕС готов учесть обеспокоенность Бельгии по гарантиям в плане использования российских активов

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Европейская комиссия готова включить гарантии, которые Бельгия требует для использования обездвиженных активов российского центрального банка. Это позволит предоставить Украине «репарационный кредит» для возмещения военного ущерба.

ЕС готов учесть обеспокоенность Бельгии по гарантиям в плане использования российских активов

Европейская комиссия готова включить гарантии, которые Бельгия хочет включить, в план использования обездвиженных активов российского центрального банка для предоставления Украине "репарационного кредита", заявил в пятницу европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Страны ЕС хотят использовать российские суверенные активы, хранящиеся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, для предоставления Украине "репарационного кредита", который будет возвращен только после того, как россия выплатит Киеву военные убытки.

Прежде чем согласиться на эту схему, Бельгия хочет, чтобы другие страны ЕС гарантировали, что они разделят потенциальную финансовую нагрузку, которая может возникнуть в результате любых судебных действий, которые Россия может предпринять против Euroclear в отношении этого плана.

Мы предлагаем твердые гарантии для Бельгии, а также для финансовых учреждений в нашем предложении. Но со стороны Еврокомиссии мы готовы работать дальше и посмотреть, как еще больше учесть озабоченность Бельгии, и эта работа продолжается на данный момент

- сказал Домбровскис на пресс-конференции после встречи министров финансов ЕС.

Он сказал, что Украине понадобятся деньги от ЕС со второго квартала 2026 года, и что ЕС уже ведет переговоры с другими странами G7 - Соединенными Штатами, Канадой, Японией и Великобританией - о предоставлении финансовой помощи Украине в первом квартале.

Мы достигаем прогресса в этом вопросе, и похоже, что сможем покрыть потребности Украины в финансировании за первый квартал

- сказал Домбровскис.

ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения03.12.25, 15:24 • 81441 просмотр

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Euroclear
Европейская комиссия
Канада
Бельгия
Великобритания
Япония
Соединённые Штаты
Украина