ЄС готовий врахувати занепокоєння Бельгії щодо гарантій у плані використання російських активів

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Європейська комісія готова включити гарантії, які Бельгія вимагає для використання знерухомлених активів російського центрального банку. Це дозволить надати Україні "репараційний кредит" для відшкодування воєнних збитків.

ЄС готовий врахувати занепокоєння Бельгії щодо гарантій у плані використання російських активів

Європейська комісія готова включити гарантії, які Бельгія хоче включити, до плану використання знерухомлених активів російського центрального банку для надання Україні "репараційного кредиту", заявив у п'ятницю європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Країни ЄС хочуть використовувати російські суверенні активи, що зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, для надання Україні "репараційного кредиту", який буде повернений лише після того, як росія виплатить Києву воєнні збитки.

Перш ніж погодитися на цю схему, Бельгія хоче, щоб інші країни ЄС гарантували, що вони розділять потенційне фінансове навантаження, яке може виникнути внаслідок будь-яких судових дій, які росія може вжити проти Euroclear щодо цього плану.

Ми пропонуємо тверді гарантії для Бельгії, а також для фінансових установ у нашій пропозиції. Але з боку Єврокомісії ми готові працювати далі та подивитися, як ще більше врахувати занепокоєння Бельгії, і ця робота триває на цей момент

- сказав Домбровскіс на пресконференції після зустрічі міністрів фінансів ЄС.

Він сказав, що Україні знадобляться гроші від ЄС з другого кварталу 2026 року, і що ЄС вже веде переговори з іншими країнами G7 - Сполученими Штатами, Канадою, Японією та Великою Британією - щодо надання фінансової допомоги Україні у першому кварталі.

Ми досягаємо прогресу в цьому питанні, і схоже, що зможемо покрити потреби України у фінансуванні за перший квартал

- сказав Домбровскіс.

Юлія Шрамко

