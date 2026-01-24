У Києві ДСНС підготувала 41 кухню для забезпечення харчування

У Києві в умовах відсутності тепла в будинках, де не проведене газопостачання, у людей немає можливості готувати теплу їжу, тому ДСНС за дорученням уряду підготувала до роботи 41 кухню, 4 з них вже працюють і забезпечують потребу харчування рятувальників. Це десятки фахівців, відряджених з різних областей України до столиці для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує УНН.

Деталі

За її словами, ще 37 кухні готові до застосування і екстреного розгортання по місту.

По Києву загалом працює 56 точки видачі гарячої їжі. Її готують представники World Central Kitchen та Червоного Хреста, з якими ДСНС уклала меморандум про співпрацю. За тиждень люди отримали понад 26 000 порцій гарячої їжі. За потреби і за запитом міської влади ДСНС разом з партнерськими організаціями будуть розгортати нові точки видачі харчування біля Пунктів незламності - розповіла глава уряду.

Вона додала, що у Київській області в районах, де ускладнена ситуація з відновленням тепла і світла, для видачі обідів працює фудтрак в Броварах, він забезпечує по 16 000 порцій на добу, а також потяг-кухня від Укрзалізниці в Ірпені, яка щодня готує і роздає 4000 порцій.

Нагадаємо

Станом на вечір 24 січня у Києві 3300 багатоповерхівок залишаються без тепла після нічної атаки ворога. Водопостачання вже відновили, комунальники продовжують роботу.

