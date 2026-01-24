У Києві ДСНС підготувала 41 кухню для забезпечення харчування

$43.170.00
50.520.00
ukenru
18:16 • 5228 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
16:43 • 11490 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 16967 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 26309 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 29352 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 44479 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 41946 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 34133 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 28787 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 63673 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0м/с
84%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна максимально можливо наростила імпорт та вводить нові потужності на тлі атак рф на енергетику - Прем'єр24 січня, 12:28 • 4154 перегляди
Мирні переговори в Абу-Дабі завершилися - ЗМІ24 січня, 13:00 • 4954 перегляди
росія атакувала Україну ракетами, виготовленими у 2026 році - ВласюкPhoto24 січня, 13:24 • 4296 перегляди
Переговори США, України і рф в Абу-Дабі: стала відомі перші подробиці - Axios24 січня, 13:39 • 7032 перегляди
Орбан обіцяє не пускати Україну в ЄС впродовж 100 років: реакція Сибіги не забарилась24 січня, 14:02 • 9544 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 63673 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 77982 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 93807 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 88153 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 89219 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 12472 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 13480 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 30641 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 31090 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 44437 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

У Києві ДСНС підготувала 41 кухню для забезпечення харчування

Київ • УНН

 • 54 перегляди

ДСНС підготувала 41 кухню для гарячого харчування в Києві, 4 з яких вже працюють. Це відповідь на відсутність тепла в будинках та потребу в їжі для рятувальників та мешканців.

У Києві ДСНС підготувала 41 кухню для забезпечення харчування

У Києві в умовах відсутності тепла в будинках, де не проведене газопостачання, у людей немає можливості готувати теплу їжу, тому ДСНС за дорученням уряду підготувала до роботи 41 кухню, 4 з них вже працюють і забезпечують потребу харчування рятувальників. Це десятки фахівців, відряджених з різних областей України до столиці для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує УНН.

Деталі

За її словами, ще 37 кухні готові до застосування і екстреного розгортання по місту.

По Києву загалом працює 56 точки видачі гарячої їжі. Її готують представники World Central Kitchen та Червоного Хреста, з якими ДСНС уклала меморандум про співпрацю. За тиждень люди отримали понад 26 000 порцій гарячої їжі. За потреби і за запитом міської влади ДСНС разом з партнерськими організаціями будуть розгортати нові точки видачі харчування біля Пунктів незламності

- розповіла глава уряду.

Вона додала, що у Київській області в районах, де ускладнена ситуація з відновленням тепла і світла, для видачі обідів працює фудтрак в Броварах, він забезпечує по 16 000 порцій на добу, а також потяг-кухня від Укрзалізниці в Ірпені, яка щодня готує і роздає 4000 порцій.

Нагадаємо

Станом на вечір 24 січня у Києві 3300 багатоповерхівок залишаються без тепла після нічної атаки ворога. Водопостачання вже відновили, комунальники продовжують роботу.

Енергетики відновили світло для 88 тисяч осель Деснянського району Києва після атаки рф 24 січня24.01.26, 19:13 • 3484 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКиївКиївська область
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Українська залізниця
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Бровари
Київ