В Киеве ГСЧС подготовила 41 кухню для обеспечения питания

В Киеве в условиях отсутствия тепла в домах, где не проведено газоснабжение, у людей нет возможности готовить теплую пищу, поэтому ГСЧС по поручению правительства подготовила к работе 41 кухню, 4 из них уже работают и обеспечивают потребность в питании спасателей. Это десятки специалистов, откомандированных из разных областей Украины в столицу для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует УНН.

Детали

По ее словам, еще 37 кухонь готовы к применению и экстренному развертыванию по городу.

По Киеву в общей сложности работает 56 точек выдачи горячей еды. Ее готовят представители World Central Kitchen и Красного Креста, с которыми ГСЧС заключила меморандум о сотрудничестве. За неделю люди получили более 26 000 порций горячей еды. При необходимости и по запросу городских властей ГСЧС вместе с партнерскими организациями будут разворачивать новые точки выдачи питания возле Пунктов несокрушимости - рассказала глава правительства.

Она добавила, что в Киевской области в районах, где усложнена ситуация с восстановлением тепла и света, для выдачи обедов работает фудтрак в Броварах, он обеспечивает по 16 000 порций в сутки, а также поезд-кухня от Укрзализныци в Ирпене, которая ежедневно готовит и раздает 4000 порций.

Напомним

По состоянию на вечер 24 января в Киеве 3300 многоэтажек остаются без тепла после ночной атаки врага. Водоснабжение уже восстановили, коммунальщики продолжают работу.

