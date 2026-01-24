$43.170.00
18:16 • 5414 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
16:43 • 11670 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 17105 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 26460 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 29446 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 44535 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 41996 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 34167 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28810 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 63813 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
В Киеве ГСЧС подготовила 41 кухню для обеспечения питания

Киев • УНН

 • 174 просмотра

ГСЧС подготовила 41 кухню для горячего питания в Киеве, 4 из которых уже работают. Это ответ на отсутствие тепла в домах и потребность в пище для спасателей и жителей.

В Киеве ГСЧС подготовила 41 кухню для обеспечения питания

В Киеве в условиях отсутствия тепла в домах, где не проведено газоснабжение, у людей нет возможности готовить теплую пищу, поэтому ГСЧС по поручению правительства подготовила к работе 41 кухню, 4 из них уже работают и обеспечивают потребность в питании спасателей. Это десятки специалистов, откомандированных из разных областей Украины в столицу для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует УНН.

Детали

По ее словам, еще 37 кухонь готовы к применению и экстренному развертыванию по городу.

По Киеву в общей сложности работает 56 точек выдачи горячей еды. Ее готовят представители World Central Kitchen и Красного Креста, с которыми ГСЧС заключила меморандум о сотрудничестве. За неделю люди получили более 26 000 порций горячей еды. При необходимости и по запросу городских властей ГСЧС вместе с партнерскими организациями будут разворачивать новые точки выдачи питания возле Пунктов несокрушимости

- рассказала глава правительства.

Она добавила, что в Киевской области в районах, где усложнена ситуация с восстановлением тепла и света, для выдачи обедов работает фудтрак в Броварах, он обеспечивает по 16 000 порций в сутки, а также поезд-кухня от Укрзализныци в Ирпене, которая ежедневно готовит и раздает 4000 порций.

Напомним

По состоянию на вечер 24 января в Киеве 3300 многоэтажек остаются без тепла после ночной атаки врага. Водоснабжение уже восстановили, коммунальщики продолжают работу.

Энергетики восстановили свет для 88 тысяч домов Деснянского района Киева после атаки рф 24 января24.01.26, 19:13 • 3514 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКиевКиевская область
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Украинская железная дорога
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Бровары
Киев