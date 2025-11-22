$42.150.00
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
росія не дотримується угод: президент Польщі висловився про мирний план Трампа

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що мирний план повинен враховувати невиконання росією своїх зобов'язань, а ключові рішення мають ухвалюватися в Києві. Він підкреслив, що жоден план не повинен передбачати досягнення Росією стратегічних цілей.

росія не дотримується угод: президент Польщі висловився про мирний план Трампа

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що мирний план має враховувати те, що росія є державою, яка не виконує своїх зобов’язань. За його словами, ключові рішення щодо миру повинні ухвалюватися в Києві, передає УНН.

Пропозиції щодо припинення війни росії проти України повинні враховувати той факт, що росія — країна, яка не дотримується угоди. Будь-який мирний план, спрямований на припинення війни в Україні, розв'язаної російською федерацією, має бути прийнятий у Києві 

- йдеться у дописі Кароля Навроцького в соцмережі Х.

Президент Польщі наголосив, що саме Україна стала жертвою злочинної агресії путіна, і саме українці за підтримки США та країн ЄС повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах.

Будь-які домовленості щодо миру та безпеки в Європі можуть бути досягнуті лише за участю всіх зацікавлених сторін. Ціною миру в жодному разі не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і залишається російська федерація 

- резюмував Навроцький.

Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні22.11.25, 16:45 • 8156 переглядiв

Мирний план США для України

Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати. 

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Високопоставлений представник Президента України з питань безпеки заперечив прийняття мирного плану Дональда Трампа. Цей план, розроблений без консультацій з Україною та європейськими союзниками, передбачає російський контроль над частиною українських територій.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня. 

Нагадаємо

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту. 

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.

Алла Кіосак

