россия не соблюдает соглашения: президент Польши высказался о мирном плане Трампа
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что мирный план должен учитывать невыполнение россией своих обязательств, а ключевые решения должны приниматься в Киеве. Он подчеркнул, что ни один план не должен предусматривать достижение россией стратегических целей.
Предложения по прекращению войны россии против Украины должны учитывать тот факт, что россия — страна, которая не соблюдает соглашения. Любой мирный план, направленный на прекращение войны в Украине, развязанной российской федерацией, должен быть принят в Киеве
Президент Польши подчеркнул, что именно Украина стала жертвой преступной агрессии путина, и именно украинцы при поддержке США и стран ЕС должны иметь решающий голос в мирных переговорах.
Любые договоренности по миру и безопасности в Европе могут быть достигнуты только при участии всех заинтересованных сторон. Ценой мира ни в коем случае не может быть достижение стратегических целей агрессором, а агрессором была и остается российская федерация
Мирный план США для Украины
Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.
Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицал принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.
Напомним
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.