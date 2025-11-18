Посол Трампа в НАТО заявляє, що ЄС повинен зайняти "агресивну" позицію щодо рф і просунутися з планом щодо заморожених активів

Посланець президента США Дональда Трампа в НАТО заявив, що європейські союзники повинні зайняти "агресивнішу" позицію щодо москви та просунутися з планами щодо використання заморожених російських активів для фінансування для України, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Постпред США при НАТО Метью Вітакер заявив, що цей крок стане "значним кроком" у справі підтримки фінансування України, що скорочується, на "кілька років" в економічному та військовому плані.

"Але я думаю, що це також вкаже на новий крок - більш агресивну Європу", - сказав Вітакер в інтерв'ю Bloomberg Television у Берліні.

"Зараз настав час для них діяти сміливіше", - сказав він.

Європейський Союз намагається узгодити план використання заморожених активів задля забезпечення кредитного фінансування України. Бельгія, держава-член, у якій зберігається більшість активів у кліринговій компанії Euroclear, висловила заперечення у зв'язку з перспективою судового переслідування з боку росії та застосування до неї каральних заходів.

ЄС готується до вирішального саміту щодо фінансування України: Politico дізналося про деталі та підводні камені

Європа була змушена взяти на себе ініціативу у підтримці України після повернення Трампа до Білого дому. Як пише видання, "президент США практично припинив фінансову та військову підтримку цієї країни, що постраждала від війни". Країни ЄС та Канада перейшли до закупівель американської зброї для постачання на поле бою в Україні на додаток до своєї постійної підтримки.

Країни Північної Європи та Балтії профінансують пакет PURL для України на $500 млн

"Однак, фінансування України протягом наступних двох років стало головною темою дискусій серед європейських союзників. Варіант, якому віддали б перевагу, у ЄС передбачає вихід на нову правову територію, хоча офіційні особи заявляють, що план не передбачає вилучення активів російського центробанку, пише видання.

Інші варіанти включають виділення державами-членами грантів обсягом не менше ніж 90 мільярдів євро (104 мільярди доларів) на 2026-2027 роки або взяття на себе спільного боргу ЄС для надання кредиту.

ЄС пропонує для України €90 млрд гранту або позику, якщо план з активами рф провалиться - Bloomberg