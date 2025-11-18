Посол Трампа в НАТО заявляет, что ЕС должен занять "агрессивную" позицию в отношении РФ и продвинуться с планом по замороженным активам

$42.070.02
48.790.20
ukenru
08:43 • 10419 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
07:59 • 17581 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
07:00 • 16197 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 53813 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 46255 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 43105 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 36394 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 25853 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 70682 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 27475 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
4.1м/с
70%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной18 ноября, 01:39 • 30870 просмотра
Европейские привычки для здоровья, которые стоит перенять18 ноября, 01:59 • 23613 просмотра
Трамп согласился на санкционный закон против РФ, но есть условие18 ноября, 02:25 • 16658 просмотра
Человеческое сознание можно будет загрузить в роботов Optimus - Маск18 ноября, 03:19 • 16364 просмотра
ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб05:44 • 17906 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 70685 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 101769 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 93553 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 150838 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 127705 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Андрей Одарченко
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Харьковская область
Турция
Реклама
УНН Lite
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ10:16 • 2272 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo10:02 • 3164 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 28542 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 37462 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 37507 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
СВИФТ
Золото

Посол Трампа в НАТО заявляет, что ЕС должен занять "агрессивную" позицию в отношении РФ и продвинуться с планом по замороженным активам

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Посланник президента США в НАТО Мэтью Уитакер призывает европейских союзников к более агрессивной позиции в отношении Москвы и использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Этот шаг обеспечит поддержку Украине на годы и укажет на новый, более смелый этап в европейской политике.

Посол Трампа в НАТО заявляет, что ЕС должен занять "агрессивную" позицию в отношении РФ и продвинуться с планом по замороженным активам

Посланник президента США Дональда Трампа в НАТО заявил, что европейские союзники должны занять "более агрессивную" позицию в отношении Москвы и продвинуться с планами по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что этот шаг станет "значительным шагом" в деле поддержки сокращающегося финансирования Украины на "несколько лет" в экономическом и военном плане.

"Но я думаю, что это также укажет на новый шаг - более агрессивную Европу", - сказал Уитакер в интервью Bloomberg Television в Берлине.

"Сейчас настало время для них действовать смелее", - сказал он.

Европейский Союз пытается согласовать план использования замороженных активов для обеспечения кредитного финансирования Украины. Бельгия, государство-член, в котором хранится большинство активов в клиринговой компании Euroclear, выразила возражения в связи с перспективой судебного преследования со стороны России и применения к ней карательных мер.

ЕС готовится к решающему саммиту по финансированию Украины: Politico узнало о деталях и подводных камнях18.11.25, 11:51 • 1340 просмотров

Европа была вынуждена взять на себя инициативу в поддержке Украины после возвращения Трампа в Белый дом. Как пишет издание, "президент США практически прекратил финансовую и военную поддержку этой страны, пострадавшей от войны". Страны ЕС и Канада перешли к закупкам американского оружия для поставок на поле боя в Украине в дополнение к своей постоянной поддержке.

Страны Северной Европы и Балтии профинансируют пакет PURL для Украины на $500 млн13.11.25, 14:59 • 2915 просмотров

"Однако финансирование Украины в течение следующих двух лет стало главной темой дискуссий среди европейских союзников. Вариант, которому отдали бы предпочтение в ЕС, предполагает выход на новую правовую территорию, хотя официальные лица заявляют, что план не предусматривает изъятия активов российского центробанка, пишет издание.

Другие варианты включают выделение государствами-членами грантов объемом не менее 90 миллиардов евро (104 миллиарда долларов) на 2026-2027 годы или взятие на себя совместного долга ЕС для предоставления кредита.

ЕС предлагает для Украины €90 млрд гранта или займ, если план с активами рф провалится - Bloomberg17.11.25, 13:23 • 3180 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Euroclear
Белый дом
Bloomberg L.P.
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Канада
Бельгия
Украина
Берлин