Посол Трампа в НАТО заявляет, что ЕС должен занять "агрессивную" позицию в отношении РФ и продвинуться с планом по замороженным активам

Посланник президента США Дональда Трампа в НАТО заявил, что европейские союзники должны занять "более агрессивную" позицию в отношении Москвы и продвинуться с планами по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что этот шаг станет "значительным шагом" в деле поддержки сокращающегося финансирования Украины на "несколько лет" в экономическом и военном плане.

"Но я думаю, что это также укажет на новый шаг - более агрессивную Европу", - сказал Уитакер в интервью Bloomberg Television в Берлине.

"Сейчас настало время для них действовать смелее", - сказал он.

Европейский Союз пытается согласовать план использования замороженных активов для обеспечения кредитного финансирования Украины. Бельгия, государство-член, в котором хранится большинство активов в клиринговой компании Euroclear, выразила возражения в связи с перспективой судебного преследования со стороны России и применения к ней карательных мер.

ЕС готовится к решающему саммиту по финансированию Украины: Politico узнало о деталях и подводных камнях

Европа была вынуждена взять на себя инициативу в поддержке Украины после возвращения Трампа в Белый дом. Как пишет издание, "президент США практически прекратил финансовую и военную поддержку этой страны, пострадавшей от войны". Страны ЕС и Канада перешли к закупкам американского оружия для поставок на поле боя в Украине в дополнение к своей постоянной поддержке.

Страны Северной Европы и Балтии профинансируют пакет PURL для Украины на $500 млн

"Однако финансирование Украины в течение следующих двух лет стало главной темой дискуссий среди европейских союзников. Вариант, которому отдали бы предпочтение в ЕС, предполагает выход на новую правовую территорию, хотя официальные лица заявляют, что план не предусматривает изъятия активов российского центробанка, пишет издание.

Другие варианты включают выделение государствами-членами грантов объемом не менее 90 миллиардов евро (104 миллиарда долларов) на 2026-2027 годы или взятие на себя совместного долга ЕС для предоставления кредита.

ЕС предлагает для Украины €90 млрд гранта или займ, если план с активами рф провалится - Bloomberg