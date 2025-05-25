Остання неділя весни: якою буде погода
Київ • УНН
25 травня в Україні очікується різноманітна погода: на заході дощі з грозами та +14...+16°C, на сході – сухо й сонячно з температурою до +28°C.
У неділю, 25 травня, в Україні збережеться різнопланова погода: на заході дощитиме, а на сході пануватиме справжнє літнє тепло. За даними Українського гідрометцентру, температура повітря коливатиметься від +14°C до +29°C залежно від регіону, передає УНН.
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Зазначається, що на заході, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Рівненській та Чернівецькій областях, прогнозують дощі з грозами. Денна температура становитиме +14...+16°C.
У центрі, зокрема Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська області, очікуються короткочасні дощі. Температура вдень підніметься до +19...+22°C.
На півночі країни (Київська, Чернігівська та Сумська області) хмарно з проясненнями, місцями можливі незначні опади. Температура вдень – +21...+23°C.
У східних регіонах, зокрема в Харківській, Луганській, Донецькій областях, буде сухо й сонячно, а повітря прогріється до +26...+28°C.
На півдні (Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Крим і Запоріжжя) погода порадує сонячним небом і літнім теплом. Денна температура сягне +27...+29°C.
Найспекотніше буде на південному сході країни, а саме у Херсоні, Криму та Приазов’ї. А от західні регіони залишатимуться під впливом атмосферного фронту з дощами та прохолодою.
У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Пройдуть короткочасні дощі. Удень можливі грози, в окремих районах області град і шквали 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності).
Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.
На Київщині вдень очікується — +17...+22 °С.
У столиці стовпчики термометрів вдень піднімуться до +18...+20 °С.
День Києва та День Держспецзв’язку: що ще святкують 25 травня25.05.25, 05:30 • 1330 переглядiв