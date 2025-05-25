День Києва та День Держспецзв’язку: що ще святкують 25 травня
Київ • УНН
25 травня Україна відзначає День Києва, День Держспецзв'язку та Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму. Також православні вшановують день третього віднайдення голови Йоана Предтечі.
Сьогодні, 25 травня, Україна відзначає День Києва та День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Православні християни вшановують день третього віднайдення голови Йоана Предтечі, пише УНН.
День Києва
Вперше День Києва відсвяткували у 1982 році, коли наприкінці травня відзначали 1500-річчя від заснування української столиці. Варто звернути увагу, що вік міста дуже умовний, оскільки точна дата заснування міста не відома. Згідно з першим писемним джерелом історія Києва починається з 930 року. А за хронікою одного з перших істориків Білорусі Матвія Стрийковського Київ заснували ще у 430-му році.
День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
У 2021 році указом президента в Україні було запроваджено нове свято – день працівників Держспецзвʼязку. Співробітники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України — це професіонали, які кожної миті захищають український кіберпростір, протистоять хакерським атакам ворога, забезпечують надійним звʼязком військових і цивільних.
Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму
Цю подію започаткував Європарламент у 2019 році. Дата святкування обрана на честь дня вбивства героя антинацистського опору польського ротмістра Вітольда Пілецького членами комуністичної партії, яке відбулось саме цього дня у 1948 році.
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Міжнародний день зниклих безвісти дітей
Головна мета цього свята - привернути увагу світової громадськості до пошуку дітей, які зникли безвісти. Також цей день присвячений проблематиці насилля над дітьми. Символом цього дня є маленька квіточка – синя незабудка. Назва квітки ніби промовляє до людства – не забувай!
Вшанування Третього віднайдення голови Йоана Предтечі
850 року, коли в Константинополі виникли заворушення, пов’язані з вигнанням святого Іоана Золотоустого, голову Йоана Предтечі, який за життя звіщав майбутній прихід Господа Ісуса Христа, було перенесено в Емессу, а потім, під час нападу мусульман, в Комни, де вона була схована вже від іконоборців. Після закінчення гонінь на православних християн від іконоборців патріарху Ігнатію під час нічної молитви було відкрито місце, де схована голова вятого. Так вона знову була віднайдена, а згодом перенесена до церкви. Частина голови нині зберігається на священному для православних християн острові Афон.
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