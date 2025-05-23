День морської піхоти України та День Героїв України: що ще святкують 23 травня

Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти України. Це своєрідне нагадування про значущу роль морської піхоти у забезпеченні обороноздатності нашої держави. Також відзначають День Героїв України - людей, які віддали життя за свободу та волю Батьківщини пише УНН.

День морської піхоти України

Щороку 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти - професійне свято військовослужбовців одного з найелітніших підрозділів ЗСУ - морської піхоти Військово-Морських Сил.

Це свято було офіційно започатковане у 2014 році. Спочатку Указом Президента дату святкування встановили на 16 листопада. Саме в цей день було складено першу присягу українськими морпіхами у 1992 році.

Проте у 2018 дату святкування перенесли на 23 травня. Це рішення мало на меті глибше інтегрувати історичну традицію морської піхоти у сучасне національне військо. Саме 23 травня 1918 року гетьман Павло Скоропадський підписав наказ Морському відомству Української Держави про створення бригади морської піхоти, яка мала складатися з трьох полків.

У 2018 році під час урочистостей у Миколаєві відбулася символічна подія — Президент України вручив морпіхам нові берети кольору морської хвилі, які стали новою відзнакою українських морських піхотинців, замінивши традиційні чорні.

У 2019 році, в день професійного свята, в Маріуполі відбулася ще одна важлива подія: новостворена 35-та окрема бригада морської піхоти отримала бойове знамено, що стало символом продовження традицій та посилення морської піхоти як ключового елементу оборони на морських напрямках.

День морської піхоти України - це не лише вшанування мужності військовослужбовців, а й нагадування про значущу роль морської піхоти у забезпеченні обороноздатності держави.

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Міжнародний день боротьби з акушерськими свищами

Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/67/147, щороку 23 травня відзначається Міжнародний день з викорінення акушерських свищів. Метою цього дня є підвищення глобальної обізнаності про проблему, мобілізація політичної волі, підтримка медичних програм та ліквідація цього ганебного явища, яке не повинно існувати у XXI столітті.

Акушерський свищ - одна з найтяжчих форм пологової травми, яка виникає внаслідок тривалих ускладнених пологів. Акушерський свищ - це патологічний отвір, що формується між родовими шляхами й сечовим міхуром або прямою кишкою, через що жінка втрачає контроль над сечовипусканням або дефекацією.

Приблизно у 5% випадків, коли дитина народжується живою, розвивається акушерський свищ. Цей стан відповідальний за близько 8% усіх випадків материнської смертності. Водночас до 90% неускладнених випадків можна повністю вилікувати хірургічним шляхом.

Найчастіше свищі з’являються у жінок, які проживають у бідних регіонах з обмеженим доступом до медичних послуг, відсутністю репродуктивної освіти та можливості планування сім’ї, а також браком кваліфікованого медперсоналу. Дитячі шлюби, ранні вагітності та шкідливі традиційні практики лише поглиблюють проблему.

Щороку від 50 до 100 тисяч жінок у світі стикаються з цією патологією. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад два мільйони жінок, переважно в країнах Африки та Азії, живуть із невилікуваними свищами. Вони потерпають не лише від фізичних страждань, а й від соціального відторгнення, сорому, приниження, а іноді - й смерті.

Приблизно у 5% випадків, коли дитина народжується живою, розвивається акушерський свищ. Цей стан відповідальний за близько 8% усіх випадків материнської смертності.

Щоб зупинити поширення хвороби, важливо зосередити зусилля на профілактиці: відтермінуванні першої вагітності, припиненні шкідливих традицій, підвищенні доступу до якісної медичної допомоги. У 2003 році Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) разом із партнерами ініціював глобальну кампанію проти акушерських свищів, яка сьогодні охоплює понад 50 країн у регіонах Африки, Азії та Близького Сходу.

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День Героїв України

Щороку 23 травня в Україні відзначають День Героїв — символічне і глибоке свято, присвячене всім борцям за незалежність та свободу української держави. У контексті сучасної війни з росією ця дата набула особливого, болючого змісту: українці згадують загиблих на полі бою та дякують тим, хто сьогодні стоїть на захисті країни.

Історично це свято започатковане у 1941 році Організацією українських націоналістів (ОУН) для вшанування пам’яті Євгена Коновальця — визначного діяча українського національного руху. З часом 23 травня перетворилося на день пошани всіх героїв, що віддали життя за волю України.

Спочатку День Героїв був днем пам’яті тих, хто загинув у боротьбі — воїнів, діячів культури, науковців, які поклали життя за ідею незалежної держави. Проте з роками його сенс змінився і розширився. Сьогодні ми вшановуємо не лише героїв минулого, а й усіх, хто щодня докладає зусиль для захисту країни — військових, медиків, волонтерів, рятувальників, громадських діячів.

У цей день ми згадуємо всіх борців за свободу — від князів і воїнів Київської Русі до козаків, січових стрільців, учасників визвольних змагань УНР, підпільників УПА, воїнів АТО й ООС, а також сучасних захисників, які тримають оборону на фронті в умовах російської агресії.

День Героїв - це не лише про історію, а й про теперішнє. Це день, коли вся країна схиляє голови перед подвигом своїх синів і доньок, дякуючи їм за відвагу, мужність та жертовність.

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День щасливої монетки

Щороку 23 травня відзначають незвичне свято — День щасливої монетки. Монета здавна вважається символом удачі, добробуту та здійснення бажань. Її кидають у море чи фонтан, аби повернутися в улюблене місце або вірячи в виконання заповітної мрії. Маленька щаслива монетка, яку носять у гаманці або кишені, часто сприймається як амулет, що притягує фінансову стабільність.

У цей день люди особливо шанують монети, надаючи їм сакрального змісту. Вважається, що якщо підкинути монетку, і випаде "орел" - це добрий знак: день пройде вдало, а намічене здійсниться. Тому 23 травня - гарна нагода загадати бажання, зробити добру справу або просто повірити в силу позитивної енергії.

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День святого преподобного сповідника Михаїла та святої преподобної Євфросинії

23 травня у християнському світі відзначають пам’ять кількох видатних духовних постатей.

Преподобний Михаїл, єпископ Синадський, жив у VIII–IX століттях. Він рішуче виступив проти імператора-іконоборця Лева Вірменина, за що зазнав гонінь, ув’язнення та заслання. Помер Михаїл у вигнанні, залишивши після себе образ вірного захисника віри.

Свята Єфросинія Полоцька — княжна з династії Рюриковичів, яка в XII столітті обрала чернече життя замість шлюбного. Освічена, мудра та самовіддана, вона заснувала жіночий монастир у Сільці, активно займалася переписуванням книг, освітою дівчат та розбудовою церковного життя. Вона здійснила паломництво до Святої Землі, де й завершила свій земний шлях 23 травня 1173 року. Її мощі покояться у Полоцьку.

Також цього дня вшановують святителя Леонтія, єпископа Ростовського, який жив у ХІ столітті. Відомий як один із перших християнських проповідників на північних руських землях, він навертав місцеве населення до християнства та постраждав за віру.

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