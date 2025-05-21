Зеленський: Ветеранський спорт має бути пріоритетом для держави

Ветеранський спорт, програми реабілітації та адаптації мають бути пріоритетом для держави. Про це під час форуму "Інновації та розвиток у спорті в умовах війни" сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН із посиланням на сайт глави держави.

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За його словами, ветерани – це наші герої, це невід'ємна частина суспільства.

Ми повинні зрозуміти, що в нашому просторі ветерани мають почуватися, як усі інші. І ще – з великою повагою до них за те, що вони зробили, захистили нашу незалежність - сказав глава держави.

Він підкреслив, що дуже важливими є безбар’єрність і створення відповідної інфраструктури.

"Зеленський зазначив, що потрібно розвивати спортивну інфраструктуру, без якої неможливо залучити велику кількість людей до занять фізичною культурою та досягти результатів у професійному спорті", - йдеться у статті.

Нагадаємо

У квітні Верховна Рада ухвалила закон про створення "адаптивного спорту" для військових і цивільних з інвалідністю. Адаптивний спорт буде окремим напрямом у сфері фізичної культури. У ньому можуть брати участь військові та цивільні, які отримали інвалідність або мають фізичні чи психологічні обмеження.

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