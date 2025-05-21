Зеленський: Ветеранський спорт має бути пріоритетом для держави
Київ • УНН
Президент наголосив на важливості програм реабілітації та адаптації для ветеранів. Він підкреслив необхідність розвитку спортивної інфраструктури та безбар'єрності.
Ветеранський спорт, програми реабілітації та адаптації мають бути пріоритетом для держави. Про це під час форуму "Інновації та розвиток у спорті в умовах війни" сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН із посиланням на сайт глави держави.
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За його словами, ветерани – це наші герої, це невід'ємна частина суспільства.
Ми повинні зрозуміти, що в нашому просторі ветерани мають почуватися, як усі інші. І ще – з великою повагою до них за те, що вони зробили, захистили нашу незалежність
Він підкреслив, що дуже важливими є безбар’єрність і створення відповідної інфраструктури.
"Зеленський зазначив, що потрібно розвивати спортивну інфраструктуру, без якої неможливо залучити велику кількість людей до занять фізичною культурою та досягти результатів у професійному спорті", - йдеться у статті.
Нагадаємо
У квітні Верховна Рада ухвалила закон про створення "адаптивного спорту" для військових і цивільних з інвалідністю. Адаптивний спорт буде окремим напрямом у сфері фізичної культури. У ньому можуть брати участь військові та цивільні, які отримали інвалідність або мають фізичні чи психологічні обмеження.
Ветерани отримуватимуть по 1500 грн на спорт: як і коли можна буде оформити виплати03.01.25, 15:59 • 33175 переглядiв