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Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”
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The Guardian

Зеленський: Ветеранський спорт має бути пріоритетом для держави

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Президент наголосив на важливості програм реабілітації та адаптації для ветеранів. Він підкреслив необхідність розвитку спортивної інфраструктури та безбар'єрності.

Зеленський: Ветеранський спорт має бути пріоритетом для держави

Ветеранський спорт, програми реабілітації та адаптації мають бути пріоритетом для держави. Про це під час форуму "Інновації та розвиток у спорті в умовах війни" сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН із посиланням на сайт глави держави.

Деталі

За його словами, ветерани – це наші герої, це невід'ємна частина суспільства.

Ми повинні зрозуміти, що в нашому просторі ветерани мають почуватися, як усі інші. І ще – з великою повагою до них за те, що вони зробили, захистили нашу незалежність

- сказав глава держави.

Він підкреслив, що дуже важливими є безбар’єрність і створення відповідної інфраструктури.

"Зеленський зазначив, що потрібно розвивати спортивну інфраструктуру, без якої неможливо залучити велику кількість людей до занять фізичною культурою та досягти результатів у професійному спорті", - йдеться у статті.

Нагадаємо

У квітні Верховна Рада ухвалила закон про створення "адаптивного спорту" для військових і цивільних з інвалідністю. Адаптивний спорт буде окремим напрямом у сфері фізичної культури. У ньому можуть брати участь військові та цивільні, які отримали інвалідність або мають фізичні чи психологічні обмеження.

Ветерани отримуватимуть по 1500 грн на спорт: як і коли можна буде оформити виплати03.01.25, 15:59 • 33175 переглядiв

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