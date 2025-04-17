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В Україні планують розвивати адаптивний спорт: парламент підтримав рішення

Київ • УНН

 • 4862 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроект про створення "адаптивного спорту" для військових і цивільних з інвалідністю. Він сприятиме інклюзії, реабілітації та соціалізації без змагань.

В Україні планують розвивати адаптивний спорт: парламент підтримав рішення

В Україні має з'явитися новий напрям для підтримки людей з інвалідністю та постраждалих від війни - ідеться про "адаптивний спорт". Верховна Рада ухвалила за основу відповідний законопроект. Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Гончаренко, адаптивний спорт буде окремим напрямом у сфері фізичної культури. У ньому можуть брати участь військові та цивільні, які отримали інвалідність або мають фізичні чи психологічні обмеження.

Заняття сприятимуть інклюзії, реабілітації та соціалізації - без змагань, звань і спортивних розрядів

- заявив Гончаренко.

Відповідно до пояснювальної записки законопроекту №9485, метою є створення умов для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері окремого напряму фізичної культури. Також законопроект передбачає сприяння залучення осіб з інвалідністю чи осіб з обмеженнями повсякденного функціонування до занять фізичною культурою і спортом, їх фізичній, психологічній реабілітації.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість реабілітації та розвитку ветеранів у малих громадах, зокрема на базі шкіл.

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