В Україні планують розвивати адаптивний спорт: парламент підтримав рішення
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроект про створення "адаптивного спорту" для військових і цивільних з інвалідністю. Він сприятиме інклюзії, реабілітації та соціалізації без змагань.
В Україні має з'явитися новий напрям для підтримки людей з інвалідністю та постраждалих від війни - ідеться про "адаптивний спорт". Верховна Рада ухвалила за основу відповідний законопроект. Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
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Як зазначив Гончаренко, адаптивний спорт буде окремим напрямом у сфері фізичної культури. У ньому можуть брати участь військові та цивільні, які отримали інвалідність або мають фізичні чи психологічні обмеження.
Заняття сприятимуть інклюзії, реабілітації та соціалізації - без змагань, звань і спортивних розрядів
Відповідно до пояснювальної записки законопроекту №9485, метою є створення умов для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері окремого напряму фізичної культури. Також законопроект передбачає сприяння залучення осіб з інвалідністю чи осіб з обмеженнями повсякденного функціонування до занять фізичною культурою і спортом, їх фізичній, психологічній реабілітації.
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