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В Украине планируют развивать адаптивный спорт: парламент поддержал решение

Киев • УНН

 • 3050 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект о создании "адаптивного спорта" для военных и гражданских с инвалидностью. Он будет способствовать инклюзии, реабилитации и социализации без соревнований.

В Украине планируют развивать адаптивный спорт: парламент поддержал решение

В Украине должно появиться новое направление для поддержки людей с инвалидностью и пострадавших от войны - речь идет об "адаптивном спорте". Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Как отметил Гончаренко, адаптивный спорт будет отдельным направлением в сфере физической культуры. В нем могут принимать участие военные и гражданские, получившие инвалидность или имеющие физические или психологические ограничения.

Занятия будут способствовать инклюзии, реабилитации и социализации - без соревнований, званий и спортивных разрядов

- заявил Гончаренко.

Согласно пояснительной записке законопроекта №9485, целью является создание условий для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере отдельного направления физической культуры. Также законопроект предусматривает содействие привлечению лиц с инвалидностью или лиц с ограничениями повседневного функционирования к занятиям физической культурой и спортом, их физической, психологической реабилитации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность реабилитации и развития ветеранов в малых общинах, в частности на базе школ.

Евгений Устименко

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