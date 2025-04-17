В Украине планируют развивать адаптивный спорт: парламент поддержал решение
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект о создании "адаптивного спорта" для военных и гражданских с инвалидностью. Он будет способствовать инклюзии, реабилитации и социализации без соревнований.
В Украине должно появиться новое направление для поддержки людей с инвалидностью и пострадавших от войны - речь идет об "адаптивном спорте". Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Детали
Как отметил Гончаренко, адаптивный спорт будет отдельным направлением в сфере физической культуры. В нем могут принимать участие военные и гражданские, получившие инвалидность или имеющие физические или психологические ограничения.
Занятия будут способствовать инклюзии, реабилитации и социализации - без соревнований, званий и спортивных разрядов
Согласно пояснительной записке законопроекта №9485, целью является создание условий для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере отдельного направления физической культуры. Также законопроект предусматривает содействие привлечению лиц с инвалидностью или лиц с ограничениями повседневного функционирования к занятиям физической культурой и спортом, их физической, психологической реабилитации.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность реабилитации и развития ветеранов в малых общинах, в частности на базе школ.