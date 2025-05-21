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Зеленский: Ветеранский спорт должен быть приоритетом для государства

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Президент подчеркнул важность программ реабилитации и адаптации для ветеранов. Он подчеркнул необходимость развития спортивной инфраструктуры и безбарьерности.

Зеленский: Ветеранский спорт должен быть приоритетом для государства

Ветеранский спорт, программы реабилитации и адаптации должны быть приоритетом для государства. Об этом во время форума "Инновации и развитие в спорте в условиях войны" сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Детали

По его словам, ветераны – это наши герои, это неотъемлемая часть общества.

Мы должны понять, что в нашем пространстве ветераны должны чувствовать себя, как все остальные. И еще – с большим уважением к ним за то, что они сделали, защитили нашу независимость

- сказал глава государства.

Он подчеркнул, что очень важна безбарьерность и создание соответствующей инфраструктуры.

"Зеленский отметил, что нужно развивать спортивную инфраструктуру, без которой невозможно привлечь большое количество людей к занятиям физической культурой и достичь результатов в профессиональном спорте", - говорится в статье.

Напомним

В апреле Верховная Рада приняла закон о создании "адаптивного спорта" для военных и гражданских с инвалидностью. Адаптивный спорт будет отдельным направлением в сфере физической культуры. В нем могут участвовать военные и гражданские, получившие инвалидность или имеющие физические или психологические ограничения.

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