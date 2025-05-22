Ворог утримує в Середземному морі корабель з "Калібрами" - ВМС

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 48913 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 113746 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 110691 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 118068 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 243541 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 108836 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 138352 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 302335 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 89462 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 260883 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
80%
748мм
Популярнi новини

Зеленський: від початку курської операції російська армія зазнала серйозних втрат - більш ніж 63 тис. вбитими та пораненими

21 травня, 18:52 • 4126 перегляди

Україна розриває низку угод з рф, Білоруссю та СНД: подробиці рішень Кабміну

21 травня, 19:18 • 10062 перегляди

ДТП у Львові: дві автівки знесли зупинку, постраждала 21-річна дівчина

21 травня, 19:38 • 3618 перегляди

"Ми так більше не хочемо": лавров підтвердив відмову росії припинити вогонь в Україні

21 травня, 19:40 • 4792 перегляди

Законопроєкт про санкції США проти росії вже підтримали понад 80 сенаторів

21 травня, 20:31 • 9998 перегляди
Публікації

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 75353 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 243542 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 209840 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 302335 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 260883 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Сіріл Рамафоса

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Південна Африка

Білий дім

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 119956 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 144430 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 170170 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 130589 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 122245 перегляди
Актуальне

Нафта марки Brent

The Guardian

F-16 Fighting Falcon

Футбол

Вибори

Ворог утримує в Середземному морі корабель з "Калібрами" - ВМС

Київ • УНН

 • 744 перегляди

За даними ВМС ЗСУ, у Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні. У Середземному морі 3 ворожі кораблі, один з яких має 8 ракет "Калібр".

Ворог утримує в Середземному морі корабель з "Калібрами" - ВМС

Станом на 06:00 22.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

При цьому зазначається, що у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 3 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Представник ГУР Євген Єрін заявив, що Чорне море вже не є безпечним для росіян. Сили оборони продовжують удосконалювати дрони Magura, роблячи їх ще більш ефективними.

На фронті відбулось понад 100 боїв: ворог завдав 62 авіаудари та випустив 1218 дронів-камікадзе21.05.25, 22:55 • 2328 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Азовське море
Збройні сили України
Чорне море
Brent
$64.84
Bitcoin
$111,748.50
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.62
Золото
$3,335.97
Ethereum
$2,632.84