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Враг удерживает в Средиземном море корабль с "Калибрами" - ВМС

Киев • УНН

 • 290 просмотра

По данным ВМС ВСУ, в Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют. В Средиземном море 3 вражеских корабля, один из которых имеет 8 ракет "Калибр".

Враг удерживает в Средиземном море корабль с "Калибрами" - ВМС

По состоянию на 06:00 22.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

При этом отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу совершили: в Черное море – 2 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 3 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ подчеркивают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Представитель ГУР Евгений Ерин заявил, что Черное море уже не безопасно для россиян. Силы обороны продолжают совершенствовать дроны Magura, делая их еще более эффективными.

На фронте произошло более 100 боев: враг нанес 62 авиаудара и выпустил 1218 дронов-камикадзе21.05.25, 22:55 • 2168 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Азовское море
Вооруженные силы Украины
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