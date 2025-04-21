У США акушерам-гінекологам рекомендовано змінити порядок допологового догляду вагітних

Американський коледж акушерів і гінекологів оновив рекомендації лікарям зазначеного профілю, спонукаючи їх до відмови від моделей догляду за пацієнтами із середнім або низьким рівнем ризику, розроблених у 1930-х роках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Професійна асоціація рекомендує скоротити кількість планових відвідувань гінеколога для вагітних жінок із середнім або низьким рівнем ризику. Обов’язкові дотепер 12-14 візитів до лікаря пропонують замінити кількома. Натомість радять застосовувати до майбутніх мам індивідуальний підхід, заснований на соціальних потребах і виборі пацієнта.

Оскільки стандартна рекомендація здійснювати від 12 до 14 візитів не гарантує, що пацієнти отримають необхідну допомогу. Адже майже чверть пацієнток не йдуть на свій перший прийом до закінчення першого триместру вагітності. А майже половина жінок не отримує всі рекомендовані послуги вчасно, кажуть клініцисти.

Зміна підходу до контролю вагітності передбачає оцінку потреб в ідеальному випадку до 10 тижнів, коли клініцисти перевіряють такі фактори, як раса, етнічна приналежність, гендерна ідентичність, освіта та робота. Це може дозволити адаптувати догляд за допомогою направлення до громадських організацій та інших ресурсів.

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Нова модель не застосовуватиметься до пацієнтів із високим ризиком, яким може знадобитися більш прискіпливе спостереження та потенційні направлення до вузьких спеціалістів.

Догляд за пацієнтками із середнім ризиком можна оптимізувати до необхідних послуг, які, як відомо, покращують результати вагітності, але ці візити можуть бути довшими та ефективнішими. Цей підхід може значно скоротити час у дорозі та навантаження на пацієнтів, зберігаючи при цьому час спілкування з клініцистом - зазначив співавтор посібника, доцент кафедри акушерства та гінекології Мічиганського університету Алекс Піл.

Стандартна модель допологового догляду вимагає особистих візитів вагітної до лікаря кожні чотири тижні до сьомого місяця, потім кожні два тижні до восьмого місяця, і щотижневі візити до пологів.

Доповнення

Пандемія спонукала медиків провести переоцінку нормативів та зробити більший акцент на домашньому моніторингу, телемедицині та оптимізації розкладу візитів.

Згідно з даними March of Dimes, нові рекомендації з’явилися на тлі кризи материнського здоров’я, коли майже 6 мільйонів жінок живуть у районах, де немає або обмежений доступ до догляду за вагітними.

Незважаючи на те, що застосування персоналізованої допомоги може зменшити нерівність у послугах з охорони здоров’я та відмінності в догляді, певним громадам може не вистачати ресурсів і персоналу для задоволення ключових потреб вагітних пацієнток.

Деякі установи можуть не мати необхідної інфраструктури для телемедичних візитів, а пацієнти в сільській місцевості також можуть не мати доступу до надійного широкосмугового зв’язку.

Нагадаємо

В ООН попереджають, що скорочення бюджетів допомоги може звести нанівець прогрес у зменшенні смертності жінок під час вагітності та пологів. Згортання послуг вже фіксується в багатьох країнах.