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Financial Times

В США акушерам-гинекологам рекомендовано изменить порядок дородового ухода за беременными

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

Американские акушеры-гинекологи обновили рекомендации, предлагая сократить стандартные 12-14 визитов для беременных с низким риском в пользу персонализированного ухода. Это должно повысить своевременность получения необходимых услуг.

В США акушерам-гинекологам рекомендовано изменить порядок дородового ухода за беременными

Американский колледж акушеров и гинекологов обновил рекомендации врачам указанного профиля, побуждая их к отказу от моделей ухода за пациентами со средним или низким уровнем риска, разработанных в 1930-х годах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Профессиональная ассоциация рекомендует сократить количество плановых посещений гинеколога для беременных женщин со средним или низким уровнем риска. Обязательные до сих пор 12-14 визитов к врачу предлагают заменить несколькими. Вместо этого советуют применять к будущим мамам индивидуальный подход, основанный на социальных потребностях и выборе пациента.

Поскольку стандартная рекомендация осуществлять от 12 до 14 визитов не гарантирует, что пациенты получат необходимую помощь. Ведь почти четверть пациенток не идут на свой первый прием до окончания первого триместра беременности. А почти половина женщин не получает все рекомендованные услуги вовремя, говорят клиницисты.

Изменение подхода к контролю беременности предусматривает оценку потребностей в идеальном случае до 10 недель, когда клиницисты проверяют такие факторы, как раса, этническая принадлежность, гендерная идентичность, образование и работа. Это может позволить адаптировать уход путем направления в общественные организации и другие ресурсы.

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Новая модель не будет применяться к пациентам с высоким риском, которым может потребоваться более пристальное наблюдение и потенциальные направления к узким специалистам.

Уход за пациентками со средним риском можно оптимизировать до необходимых услуг, которые, как известно, улучшают результаты беременности, но эти визиты могут быть более длительными и эффективными. Этот подход может значительно сократить время в пути и нагрузку на пациентов, сохраняя при этом время общения с клиницистом

- отметил соавтор руководства, доцент кафедры акушерства и гинекологии Мичиганского университета Алекс Пил.

Стандартная модель дородового ухода требует личных визитов беременной к врачу каждые четыре недели до седьмого месяца, затем каждые две недели до восьмого месяца, и еженедельные визиты до родов.

Дополнения

Пандемия побудила медиков провести переоценку нормативов и сделать больший акцент на домашнем мониторинге, телемедицине и оптимизации расписания визитов.

Согласно данным March of Dimes, новые рекомендации появились на фоне кризиса материнского здоровья, когда почти 6 миллионов женщин живут в районах, где нет или ограничен доступ к уходу за беременными.

Несмотря на то, что применение персонализированной помощи может уменьшить неравенство в услугах здравоохранения и различия в уходе, определенным сообществам может не хватать ресурсов и персонала для удовлетворения ключевых потребностей беременных пациенток.

Некоторые учреждения могут не иметь необходимой инфраструктуры для телемедицинских визитов, а пациенты в сельской местности также могут не иметь доступа к надежной широкополосной связи.

Напомним

В ООН предупреждают, что сокращение бюджетов помощи может свести на нет прогресс в уменьшении смертности женщин во время беременности и родов. Сворачивание услуг уже фиксируется во многих странах.

Лилия Набока

Лилия Набока

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