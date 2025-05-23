День морской пехоты Украины и День Героев Украины: что еще празднуют 23 мая

Сегодня, 23 мая, в Украине отмечают День морской пехоты Украины. Это своеобразное напоминание о значимой роли морской пехоты в обеспечении обороноспособности нашего государства. Также отмечают День Героев Украины - людей, отдавших жизнь за свободу и волю Родины, пишет УНН.

День морской пехоты Украины

Ежегодно 23 мая в Украине отмечают День морской пехоты – профессиональный праздник военнослужащих одного из самых элитных подразделений ВСУ – морской пехоты Военно-Морских Сил.

Этот праздник был официально основан в 2014 году. Сначала Указом Президента дата празднования была установлена на 16 ноября. Именно в этот день была составлена первая присяга украинскими морпехами в 1992 году.

Однако в 2018 дату празднования перенесли на 23 мая. Это решение имело целью глубже интегрировать историческую традицию морской пехоты в современное национальное войско. Именно 23 мая 1918 г. гетман Павел Скоропадский подписал приказ Морскому ведомству Украинского Государства о создании бригады морской пехоты, которая должна была состоять из трех полков.

В 2018 году во время торжеств в Николаеве произошло символическое событие — Президент Украины вручил морпехам новые береты цвета морской волны, которые стали новым знаком отличия украинских морских пехотинцев, заменив традиционные черные.

В 2019 году, в день профессионального праздника, в Мариуполе произошло еще одно важное событие: новосозданная 35-я отдельная бригада морской пехоты получила боевое знамя, что стало символом продолжения традиций и усиления морской пехоты как ключевого элемента обороны на морских направлениях.

День морской пехоты Украины - это не только чествование мужества военнослужащих, но и напоминание о значимой роли морской пехоты в обеспечении обороноспособности государства.

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Международный день борьбы с акушерскими свищами

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/67/147, ежегодно 23 мая отмечается Международный день по искоренению акушерских свищей. Целью этого дня является повышение глобальной осведомленности о проблеме, мобилизация политической воли, поддержка медицинских программ и ликвидация этого позорного явления, которое не должно существовать в XXI веке.

Акушерский свищ - одна из самых тяжелых форм родовой травмы, которая возникает вследствие длительных осложненных родов. Акушерский свищ - это патологическое отверстие, формирующееся между родовыми путями и мочевым пузырем или прямой кишкой, из-за чего женщина теряет контроль над мочеиспусканием или дефекацией.

Приблизительно в 5% случаев, когда ребенок рождается живым, развивается акушерский свищ. Это состояние ответственно за около 8% всех случаев материнской смертности. В то же время до 90% неосложненных случаев можно полностью вылечить хирургическим путем.

Чаще всего свищи появляются у женщин, проживающих в бедных регионах с ограниченным доступом к медицинским услугам, отсутствием репродуктивного образования и возможности планирования семьи, а также нехваткой квалифицированного медперсонала. Детские браки, ранние беременности и вредные традиционные практики лишь углубляют проблему.

Ежегодно от 50 до 100 тысяч женщин в мире сталкиваются с этой патологией. По данным Всемирной организации здравоохранения, более двух миллионов женщин, преимущественно в странах Африки и Азии, живут с неизлеченными свищами. Они страдают не только от физических страданий, но и от социального отторжения, стыда, унижения, а иногда - и смерти.

Приблизительно в 5% случаев, когда ребенок рождается живым, развивается акушерский свищ. Это состояние ответственно за около 8% всех случаев материнской смертности.

Чтобы остановить распространение болезни, важно сосредоточить усилия на профилактике: отсрочке первой беременности, прекращении вредных традиций, повышении доступа к качественной медицинской помощи. В 2003 году Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) вместе с партнерами инициировал глобальную кампанию против акушерских свищей, которая сегодня охватывает более 50 стран в регионах Африки, Азии и Ближнего Востока.

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День Героев Украины

Ежегодно 23 мая в Украине отмечают День Героев — символический и глубокий праздник, посвященный всем борцам за независимость и свободу украинского государства. В контексте современной войны с россией эта дата приобрела особое, болезненное содержание: украинцы вспоминают погибших на поле боя и благодарят тех, кто сегодня стоит на защите страны.

Исторически этот праздник основан в 1941 году Организацией украинских националистов (ОУН) для чествования памяти Евгения Коновальца — выдающегося деятеля украинского национального движения. Со временем 23 мая превратилось в день почитания всех героев, отдавших жизнь за волю Украины.

Сначала День Героев был днем памяти тех, кто погиб в борьбе — воинов, деятелей культуры, ученых, положивших жизнь за идею независимого государства. Однако с годами его смысл изменился и расширился. Сегодня мы чествуем не только героев прошлого, но и всех, кто ежедневно прилагает усилия для защиты страны — военных, медиков, волонтеров, спасателей, общественных деятелей.

В этот день мы вспоминаем всех борцов за свободу — от князей и воинов Киевской Руси до казаков, сечевых стрельцов, участников освободительной борьбы УНР, подпольщиков УПА, воинов АТО и ООС, а также современных защитников, которые держат оборону на фронте в условиях российской агрессии.

День Героев - это не только об истории, но и о настоящем. Это день, когда вся страна склоняет головы перед подвигом своих сыновей и дочерей, благодаря им за отвагу, мужество и жертвенность.

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День счастливой монетки

Ежегодно 23 мая отмечают необычный праздник — День счастливой монетки. Монета издавна считается символом удачи, благополучия и исполнения желаний. Ее бросают в море или фонтан, чтобы вернуться в любимое место или веря в исполнение заветной мечты. Маленькая счастливая монетка, которую носят в кошельке или кармане, часто воспринимается как амулет, притягивающий финансовую стабильность.

В этот день люди особенно чтят монеты, придавая им сакральный смысл. Считается, что если подбросить монетку, и выпадет "орел" - это добрый знак: день пройдет удачно, а намеченное осуществится. Поэтому 23 мая - хорошая возможность загадать желание, сделать доброе дело или просто поверить в силу положительной энергии.

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День святого преподобного исповедника Михаила и святой преподобной Евфросинии

23 мая в христианском мире отмечают память нескольких выдающихся духовных личностей.

Преподобный Михаил, епископ Синадский, жил в VIII–IX веках. Он решительно выступил против императора-иконоборца Льва Армянина, за что подвергся гонениям, заключению и ссылке. Умер Михаил в изгнании, оставив после себя образ верного защитника веры.

Святая Евфросиния Полоцкая — княжна из династии Рюриковичей, которая в XII веке избрала монашескую жизнь вместо брачной. Образованная, мудрая и самоотверженная, она основала женский монастырь в Сельце, активно занималась переписыванием книг, образованием девушек и развитием церковной жизни. Она совершила паломничество в Святую Землю, где и завершила свой земной путь 23 мая 1173 года. Ее мощи покоятся в Полоцке.

Также в этот день чествуют святителя Леонтия, епископа Ростовского, жившего в XI веке. Известный как один из первых христианских проповедников на северных русских землях, он обращал местное население в христианство и пострадал за веру.

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