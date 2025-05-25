День Киева и День Госспецсвязи: что еще празднуют 25 мая

Сегодня, 25 мая, Украина отмечает День Киева и День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Православные христиане чтят день третьего обретения главы Иоанна Предтечи, пишет УНН.

День Киева

Впервые День Киева отпраздновали в 1982 году, когда в конце мая отмечали 1500-летие со дня основания украинской столицы. Стоит обратить внимание, что возраст города очень условный, поскольку точная дата основания города не известна. Согласно первому письменному источнику история Киева начинается с 930 года. А по хронике одного из первых историков Белоруссии Матвея Стрыйковского Киев основали еще в 430-м году.

День Государственной службы специальной связи и защиты информации

В 2021 году указом президента в Украине был введен новый праздник – день работников Госспецсвязи. Сотрудники Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины — это профессионалы, которые каждое мгновение защищают украинское киберпространство, противостоят хакерским атакам врага, обеспечивают надежной связью военных и гражданских.

Международный день героев борьбы против тоталитаризма

Это событие начал Европарламент в 2019 году. Дата празднования выбрана в честь дня убийства героя антинацистского сопротивления польского ротмистра Витольда Пилецкого членами коммунистической партии, которое произошло именно в этот день в 1948 году.

День славянской письменности и культуры и Всемирный день видеоигр: что еще празднуют 24 мая

Международный день пропавших без вести детей

Главная цель этого праздника - привлечь внимание мировой общественности к поиску детей, пропавших без вести. Также этот день посвящен проблематике насилия над детьми. Символом этого дня является маленький цветочек – синяя незабудка. Название цветка будто говорит человечеству – не забывай!

Почитание Третьего обретения главы Иоанна Предтечи

850 года, когда в Константинополе возникли беспорядки, связанные с изгнанием святого Иоанна Златоуста, голову Иоанна Предтечи, который при жизни возвещал будущий приход Господа Иисуса Христа, было перенесено в Эмессу, а затем, во время нападения мусульман, в Комны, где она была спрятана уже от иконоборцев. После окончания гонений на православных христиан от иконоборцев патриарху Игнатию во время ночной молитвы было открыто место, где спрятана голова вятого. Так она снова была найдена, а впоследствии перенесена в церковь. Часть головы ныне хранится на священном для православных христиан острове Афон.

День морской пехоты Украины и День Героев Украины: что еще празднуют 23 мая