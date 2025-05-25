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Последнее воскресенье весны: какой будет погода

Киев • УНН

 • 470 просмотра

25 мая в Украине ожидается разнообразная погода: на западе дожди с грозами и +14...+16°C, на востоке – сухо и солнечно с температурой до +28°C.

Последнее воскресенье весны: какой будет погода

В воскресенье, 25 мая, в Украине сохранится разноплановая погода: на западе будет дождливо, а на востоке будет царить настоящее летнее тепло. По данным Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет колебаться от +14°C до +29°C в зависимости от региона, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на западе, во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Ровенской и Черновицкой областях, прогнозируют дожди с грозами. Дневная температура составит +14...+16°C.

В центре, в частности Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черкасская области, ожидаются кратковременные дожди. Температура днем поднимется до +19...+22°C.

На севере страны (Киевская, Черниговская и Сумская области) облачно с прояснениями, местами возможны незначительные осадки. Температура днем – +21...+23°C.

В восточных регионах, в частности в Харьковской, Луганской, Донецкой областях, будет сухо и солнечно, а воздух прогреется до +26...+28°C. 

На юге (Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым и Запорожье) погода порадует солнечным небом и летним теплом. Дневная температура достигнет +27...+29°C.

Жарче всего будет на юго-востоке страны, а именно в Херсоне, Крыму и Приазовье. А вот западные регионы будут оставаться под влиянием атмосферного фронта с дождями и прохладой.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Днем возможны грозы, в отдельных районах области град и шквалы 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности).

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

В Киевской области днем ожидается — +17...+22 °С.

В столице столбики термометров днем поднимутся до +18...+20 °С.

День Киева и День Госспецсвязи: что еще празднуют 25 мая25.05.25, 05:30 • 760 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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