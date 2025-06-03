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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
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Підозрюваний у корупції нардеп Кузьміних побачив у геопозиції на телефоні журналіста змову

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Нардеп Кузьміних звинуватив УНН у нібито співпраці з аптекою через назву файлу диктофонного запису. Журналісти у відповідь провели своєрідний лікнеп стандартних функцій геопозиції iPhone.

Підозрюваний у корупції нардеп Кузьміних побачив у геопозиції на телефоні журналіста змову

Сьогодні народний депутат Сергій Кузьміних, якого НАБУ обвинувачує у хабарі у півмільйона гривень, опублікував допис про нашу редакцію, звинувативши нас у співпраці з приватною фармацевтичною структурою.

Суть претензії викликала у нас спочатку подив, а потім посмішку, коли ми зрозуміли на якому доказі базуються закиди нардепа. Факт залишається фактом — навіть якщо декому хочеться бачити в ньому всесвітню змову. На своїй сторінці у Фейсбук нардеп оприлюднив відео з журналісткою УНН, на якому нардеп побачив напис "Аптека Доброго дня" і вирішив, що це щось та й означає.

Спеціально для шановного народного депутат Сергія Кузьміних беремо на себе сміливість провести невеличкий технічний лікнеп. Так би мовити, курс "Айфон для початківців", бо ж у "країні в смартфоні" варто хоча б поверхнево розуміти, як працює той самий смартфон.

Відео, яке шановний пан Кузьміних розмістив на своїй сторінці, зроблене у приміщенні суду (саме того, в якому слухається його справа про хабар та зловживання на медичних закупівлях). Поряд з цим приміщенням розташована Аптека Доброго дня, за якою телефон і визначив геопозицію.

Щоб остаточно в цьому переконатися варто відкрити офіційний посібник користувача iPhone. Там чорним по білому написано: запис, зроблений через програму "Диктофон", автоматично отримує назву "Новий запис" або… назву геопозиції. І тільки після зупинки запису цю назву можна змінити. Це не підступ, не всесвітня змова проти нардепа Кузьміних, а стандартна функція.

Сумно, що доводиться пояснювати такі елементарні речі. А ще сумніше, що сам нардеп бачить у назві файлу "Аптека Доброго дня" якісь натяки. Елементарний збіг. Але чому цей збіг так збурив нардепа? Достеменно ми не можемо відповісти на це питання. Можемо лише припустити, що пан Кузьміних за щось відчуває провину чи знає, щось чого не знаємо ми і бачить знаки там, де їх насправді немає. Цікаво, якою була б реакція нардепа, як би на телефоні замість назви аптечної мережі він побачив би, наприклад, назву когось з великих фармвиробників? Можливо тоді наша журналістка одразу здобула лояльніше ставлення до себе? Можливо нардеп навіть запросив би її на каву, замість повчань у тому, як їй виконувати свою роботу?

Ми провели невеличкий експеримент, в якому спеціально для пана нардепа демонструємо – як телефон маркує диктофонні записи. Гарного перегляду. І бережіть нерви – техніка невинна. А ми і надалі плануємо робити те, що і робили – викриватимемо несправедливість, яку старанно прикривають державницькими інтересами.

Принагідно ми також звертаємося до голови ВР Руслана Стефанчука та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з тим, аби підвищити технічну обізнаність нардепів.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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