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Більшість американців вважає, що Трамп ставить свої статки вище за США - AP

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Опитування показало: понад половина американців вважає, що Трамп ставить особисті фінанси на перше місце. Білий дім це заперечує.

Більшість американців вважає, що Трамп ставить свої статки вище за США - AP

Більшість американців вважає, що президент Дональд Трамп ставить власні статки вище, ніж інтереси держави США в цілому. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Трохи більше половини американців кажуть, що Трамп віддав пріоритет своїм особистим фінансовим інтересам після повернення до Білого дому, тоді як лише близько чверті кажуть, що він робить такий самий акцент на країні в цілому.

Результати опитування свідчать про те, що більшість дорослих американців вважають, що зростання особистого капіталу Трампа було в центрі його уваги під час другого терміну. Лише близько чверті дорослих американців кажуть, що він віддає перевагу своїм особистим діловим інтересам

 - йдеться в тексті публікації.

Водночас Білий дім неодноразово відкидав звинувачення в тому, що Трамп і його сімейний бізнес отримують фінансову вигоду від перебування на посаді президента США.

Опитування було проведено серед 2140 дорослих 24-28 вересня поточного року.

Трамп спалив у вогні десятиліття політики США і став на бік путіна - The Atlantic13.10.26, 07:25 • 6178 переглядiв

Євген Устименко

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