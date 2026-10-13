Долар оновив рекорд - НБУ показав офіційний курс на 14 жовтня
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 45,0802 грн, послабивши гривню на 12 копійок. Євро подорожчав до 50,4380 грн.
Національний банк України на 14 жовтня встановив офіційний курс гривні на рівні рекордних 45,0802 грн/дол., що послабило національну валюту за день на 12 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
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Цей показник став рекордним після попереднього максимуму 6 жовтня у 45,06 гривні за один долар.
Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 14 жовтня на рівні 50,4380 грн/євро. Це послабило гривню за день на 20 копійок.
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