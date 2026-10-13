Долар оновив рекорд - НБУ показав офіційний курс на 14 жовтня

Національний банк України на 14 жовтня встановив офіційний курс гривні на рівні рекордних 45,0802 грн/дол., що послабило національну валюту за день на 12 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Цей показник став рекордним після попереднього максимуму 6 жовтня у 45,06 гривні за один долар.

Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 14 жовтня на рівні 50,4380 грн/євро. Це послабило гривню за день на 20 копійок.

НБУ підвищив курс долара - знову наближається до 45